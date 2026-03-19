Brugada: CDMX realizará un millón de mastografías en 2026-2027

Inicia Brugada campaña «Chichihualli», para reducir de manera significativa y sostenida la mortalidad por cáncer de mama

Regeneración, 18 de marzo 2026– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, lideró el lanzamiento de la campaña «Chichihualli» para la detección temprana de cáncer de mama y busca lograr una reducción significativa y sostenida en la mortalidad de mujeres en esta ciudad debido a esta enfermedad.

Inversión

Para ello, se invierten 400 millones de pesos en la compra de más mastógrafos móviles, con la intención de llevar a cabo un total de un millón de mastografías en 2026 y 2027.

«El objetivo es combatir el cáncer de mama en la Ciudad de México.

Este cáncer es uno de los mayores desafíos de salud pública que tenemos en nuestro país y en la ciudad…

…queremos transformar, queremos hacer una ciudad que produzca salud y que salve vidas de las mujeres».

Presentamos la Estrategia Universal de Detección Oportuna de Cáncer de Mama #Chichihualli como uno de los programas más importantes comprometidos con acercar el derecho a la salud a todas las mujeres de la Ciudad de México.



Este 2026 vamos por 60 mastógrafos en servicio de la… pic.twitter.com/w50888IPW4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 17, 2026

Clara Brugada

Manifestó Brugada sobre la situación, que cada año altera la vida de mujeres, sus familias y quienes las rodean.

En una conferencia de prensa, la líder del gobierno local enfatizó que el cáncer es la principal causa de fallecimiento en las mujeres.

La tasa de mortalidad en el país es de 18.7 por cada 100 mil habitantes, y hay 21 muertes en la capital del país.

«Estos números son más altos que el promedio nacional y aproximadamente 600 mujeres fallecen anualmente en la ciudad a causa del cáncer de mama», destacó Brugada.

Este fin de semana no te pierdas #NocheDePrimavera, un festival que une actividades culturales repartidas en diferentes puntos de la #CapitalDeLaTransformación.



¡Estamos llevando la cultura en toda la ciudad, acercando derechos y libertades en nuestras 16 alcaldías! pic.twitter.com/JSMNg7GJpD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 17, 2026

Detección temprana

Además, enfatizó que el cáncer de mama puede ser detectado a tiempo y que, si se realiza un diagnóstico temprano, las posibilidades de un tratamiento exitoso aumentan considerablemente.

En países donde se realizan exámenes de tamizaje universal, se logra reducir en un 35 por ciento la tasa de mortalidad por esta enfermedad.

Recordó que en la actualidad hay 40 mastógrafos, tanto móviles como fijos.

Este año se han invertido 400 millones de pesos en la adquisición de 20 mastógrafos adicionales.

Objetivo

Esto permitirá contar con un total de 60 y alcanzar el objetivo de medio millón de mastografías.

“Esta estrategia que nos hemos planteado tiene como objetivo lograr una reducción significativa y sostenida de la mortalidad por cáncer de mama.

Y garantizar que todas las mujeres sin seguridad social puedan tener acceso universal a esta estrategia”, aclaró.

También añadió que existe una norma oficial mexicana que establece guías sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento epidemiológico del cáncer de mama.

Con la entrega de la pensión #HombresBienestar transformamos la realidad de miles de hombres de 60 a 64 años en la Ciudad de México, seguimos creando políticas públicas con un enfoque humanista, sin dejar a nadie atrás.



Estamos regresando las contribuciones de las y los… pic.twitter.com/QXu8GXgp3p — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 17, 2026

Cuidados

Se señala que todas las mujeres a partir de los 20 años deben llevar a cabo autoexploraciones al menos una vez al mes.

Y que, al alcanzar los 40 años, deben realizarse mastografías cada dos años para detectar posibles alteraciones, incluso antes de que surjan síntomas.

«Las mamografías son esenciales para identificar a tiempo el cáncer de mama y así salvar vidas», añadió.

“Chichihualli”

Comentó que la iniciativa de detección temprana de cáncer de mama conocida como “Chichihualli” busca recuperar la palabra náhuatl para decir mama.

Así se busca reconocer su importancia cultural, que está profundamente relacionada con el cuerpo, la vida y el cuidado de las mujeres.

«Al recuperar esta palabra, también intentamos dar un nuevo significado y hablar con respeto y sin tabúes sobre el cuerpo y la salud de la mujer.

De esta forma, colocamos esta labor como nuestra responsabilidad como sociedad: cuidar del cuerpo y la detección temprana como un derecho», afirmó.

Por otro lado, la secretaria de Salud Pública de la CDMX, Nadine Gasman Zylbermann, resaltó que esta estrategia es integral y comunitaria.

Centros que brindarán el servicio:

UTOPÍAS

Magdalena Mixiuhca, en Iztacalco

Deportivo Ceylán, en Azcapotzalco

Deportivo Eduardo Molina, en Venustiano Carranza

Oyamel, en la Magdalena Contreras

Hermanos Galeana, en GAM

Topilejo, en Tlalpan

El Parián, en Coyoacán

CETRAM Acatitla, en Iztapalapa

Injuve en Miguel Hidalgo

PILARES