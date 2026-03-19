Guerra contra Irán: Moderación para evitar incidente nuclear: OIEA

Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó estallido por proyectil a 350 metros del reactor de la central nuclear de Bushehr, Irán

Regeneración, 18 de marzo de 2026. En el contexto del bombardeo a instalaciones petroleras de Irán por parte de Israel y EE.UU, el organismo de la ONU encargado de la Energía Atómico urgió a respetar los convenios internacionales en caso de conflicto armado.

Y es que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó tras la información procedente de Irán sobre un incidente con un proyectil ocurrido el martes por la noche.

Relacionada a una estructura situada a 350 metros del reactor de la central nuclear de Bushehr fue alcanzada y destruida.

Irán contraataca en diversas instalaciones de gas y petróleo en Medio Oriente.

Declara

“Si bien no hubo daños en el reactor en sí ni heridos entre el personal…

«…, cualquier ataque en las instalaciones nucleares o en sus inmediaciones viola los siete pilares indispensables relacionados con la garantía de la seguridad nuclear durante un conflicto armado…

«… y nunca debería tener lugar”, dijo Rafael Mariano Grossi, director general.



Además, Grossi reiteró su llamado a la máxima moderación durante el conflicto para prevenir el riesgo de un accidente nuclear.

Macrón

Por otra parte el presidente de Francia urgió detener los bombardeos a infraestructura civil en la guerra contra Irán.

Esto es, agua, suministro de energía y desde luego, de gas y petróleo.

«Acabo de hablar con el Emir de Qatar y el Presidente Trump tras los ataques que hoy han tenido lugar en las instalaciones de producción de gas de Irán y Qatar».

Por ello, pidió una moratoria de la escalada militar.

Irán acaba de atacar el centro financiero de Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Desde Teherán avisaron que todo objetivo de Estados Unidos e Israel en la región iba a ser destruido. Les está saliendo demasiado cara esta guerra a los aliados de Medio Oriente. pic.twitter.com/YkX7KSR7cO — Martín Dandach (@MartinDandach) March 18, 2026

«Nos conviene, sin demora, implementar una moratoria sobre los ataques dirigidos contra la infraestructura civil, en particular las instalaciones de suministro de energía y agua».

«Es fundamental proteger a la población civil y sus necesidades básicas, así como la seguridad del suministro energético, de una escalada militar».

Esto sin mencionar el problema mayúsculo de incendios de instalaciones de gas y petróleo en Medio Oriente, en las horas recientes.

Petróleo

Por otra parte, a modo de ejemplo, Qatar reporta “daños extensos” luego de que un ataque con misiles iraníes impactara Ras Laffan, la instalación de gas natural licuado (GNL) más grande del mundo.

E incluso se habla que aproximadamente el 20% del suministro mundial de gas natural licuado está afectado.

QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

E incluso, se reporta un incendio masivo en la planta. Estoe horas después del ataque israelí a la instalación de gas más grande de Irán

Irán advierte que los activos energéticos del Golfo son ahora “objetivos legítimos” Los precios del gas natural se disparan. El petróleo ha superado los $110 por barril.

Japón

Del otro lado de la geopolítica, Japón puso en marcha un plan de estabilización de precios para frenar el aumento acelerado del costo de la gasolina.

Esto, como respuesta directa a la escalada de tensiones en Irán, que ha impactado los mercados energéticos globales.

El mecanismo implementado incluye subsidios directos para mantener el precio de la gasolina en aproximadamente 170 yenes por litro.

Iran ignited a massive fire at the UAE's Fujairah port in retaliatory strikes following U.S. airstrikes on Iran's Kharg Island oil hub.



If the UAE damages Iranian oil terminals (via their paid mercenary USA), then Iran has the right to retaliate. pic.twitter.com/3YvtlBImCl — Alternative News (@AlternatNews) March 18, 2026

Mismo que se reflejarán gradualmente en los precios de venta al público dentro de una o dos semanas.

Esta intervención del gobierno busca mitigar el impacto económico que un aumento repentino podría generar en sectores como el transporte, logística y turismo.