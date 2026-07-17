Brugada: Históricas Obras contra Inundaciones en Iztapalapa

La jefa de Gobierno Clara Brugada supervisó las magnas obras de drenaje y tanques tormenta en la alcaldía Iztapalapa

Regeneración, 16 de julio de 2026.– La jefa de Gobierno capitalina supervisó las obras hidráulicas destinadas a evitar inundaciones en la alcaldía Iztapalapa.

La mandataria estatal coordina una estrategia integral con una inversión de mil ochocientos millones de pesos en la demarcación.

Estos millonarios recursos permitirán el desarrollo de cincuenta y cuatro obras de drenaje profundo en toda la zona.

El plan oficial busca saldar una deuda social y resolver las desigualdades históricas del nororiente de la ciudad.

Para lograr este objetivo, la mandataria estatal realiza recorridos constantes para vigilar de cerca los frentes de trabajo.

Clara Brugada Molina aseguró que estas acciones buscan garantizar plenamente el derecho al agua y a la seguridad.

Los habitantes de las colonias afectadas han manifestado su apoyo a las autoridades por estas trascendentales modificaciones viales.

Se espera que las nuevas tuberías y colectores disminuyan radicalmente los encharcamientos durante la actual temporada de lluvias.

Tanques subterráneos en Zaragoza

Como parte de los proyectos principales, las constructoras instalan un sistema único de nueve tanques tormenta subterráneos.

Esta compleja infraestructura pluvial se edifica directamente debajo del asfalto de la transitada Calzada Ignacio Zaragoza.

Los enormes depósitos permitirán almacenar millones de litros de agua pluvial durante las precipitaciones más severas de la temporada.

El novedoso sistema de almacenamiento evitará daños materiales en las viviendas, comercios y andenes del transporte colectivo Metro.

En relación con el avance físico de la obra, los depósitos hidráulicos registran actualmente un 45%.

El director de la dependencia de gestión hídrica, José Mario Esparza Hernández, detalló los montos del proyecto.

La edificación de estos colosales tanques requiere un presupuesto específico de ciento siete millones de pesos de origen público.

Los ingenieros y obreros trabajan a marchas forzadas para concluir las excavaciones profundas antes del tiempo estimado oficialmente.

Colector y obras complementarias

De manera simultánea, la administración de la ciudad construye el nuevo Colector República Federal en las avenidas colindantes.

La tubería medirá más de un kilómetro y desalojará miles de litros de agua sucia hacia el vaso regulador.

Esta sofisticada obra de ingeniería requiere una inversión de noventa y nueve millones de pesos del erario capitalino.

El ducto de gran diámetro solucionará las constantes afectaciones viales en el tramo de la calzada Ignacio Zaragoza.

Por otra parte, el gobierno local anunció la compra de un predio en el pueblo de Santa María Aztahuacán.

El terreno recién adquirido servirá para edificar otro importante vaso regulador de agua pluvial en la zona oriente.

Estas acciones metropolitanas se realizan en coordinación directa con personal especializado de la Comisión Nacional del Agua.

Las autoridades capitalinas estiman que estos trabajos en conjunto resuelvan los problemas históricos de abasto e inundaciones locales.