Bulgaria, protestas masivas, gobierno retira plan presupuestal

Protestas no vistas desde década de 1990 en Bulgaria deja un saldo de 71 detenidos, entre ellos menores, y tres agentes heridos

Regeneración, 2 de diciembre 2025– 71 personas fueron detenidas este martes en Sofía tras una protesta multitudinaria contra el Gobierno conservador y sus planes presupuestarios, a pocas semanas de la entrada de Bulgaria en la zona euro, el próximo 1 de enero.

Sin embargo, posteriormente en redes sociales se anunció la retirada del plan del gobierno tras las fuertes y masivas protestas

«El gobierno de Bulgaria retiró un plan de presupuesto estatal después de enfrentar las mayores manifestaciones que el país ha visto desde la década de 1990».

Los manifestantes «se reunieron en la capital, Sofía, y otras ciudades el 1 de diciembre para acusar al gobierno de priorizar sus propios salarios sobre las necesidades de los trabajadores»,

Today #Bulgaria protests! Thousands of Bulgarians are in front of parliament and demand the resignation of the government. 🙌🏼 pic.twitter.com/KXDYYrEzJJ — NessieK (@NbK1808) December 1, 2025

Informe policial

Tres agentes resultaron heridos. Entre los detenidos hay varios menores de edad, según informó la Policía búlgara.

«Se observó la agresión, sin provocación alguna, contra los policías, a quienes se les lanzaron objetos».

Aseguró ante la prensa Lyubomir Nikolov, un comisario de la policía de Sofía, quien responsabilizó a algunos manifestantes de los actos violentos.

Manifestación

La manifestación, la más multitudinaria de los últimos años con decenas de miles de participantes, comenzó hacia las 19.00 hora local (17.00 GMT) del lunes.

Se desarrolló frente al edificio del Gobierno y del Parlamento, y continuó pacíficamente hasta cerca de la medianoche.

Entonces un grupo de encapuchados se trasladó a la sede del partido ‘DPS-Nuevo Comienzo’ del poderoso oligarca Delyan Peevski, según la agencia de noticias EFE.

Allí rompieron ventanas, incendiaron contenedores de basura y lanzaron piedras, botellas y petardos contra los agentes antidisturbios.

El parido ha sido sancionado en ocasiones por Estados Unidos y el Reino Unido por corrupción.

Bulgaristan'da 10 binlerce kişinin katıldığı yolsuzluk karşıtı protesto polisle göstericiler arasında çatışmaya dönüştü pic.twitter.com/hwOPRYMXTv — DW Türkçe (@dw_turkce) December 2, 2025

Presupuesto 2026

Tras los incidentes de esta madrugada el Gobierno anunció hoy que ha propuesto al Parlamento retirar su actual proyecto de presupuesto, aprobado a primera lectura, y que elaborará uno nuevo.

El proyecto estuvo a punto de ser aprobado en segunda y definitiva lectura para entrar en vigor en enero, y preveía un déficit del 3%, así como un salario mínimo de 620 euros mensuales.

Además, las cotizaciones a las pensiones se incrementarían un 2% y el impuesto sobre dividendos se elevaría del 5% al ​​10%.

El descontento popular se desató, al ser considerada esta como una medida para tapar la endémica corrupción política.

La semana pasada, la alianza opositora PP-DB, de orientación europeísta y reformadora, convocó una manifestación para protestar contra el proyecto del presupuesto para 2026.

Es el primero en euros, presentado por el Ejecutivo tripartito liderado por el conservador GERB y apoyado por la formación de Peevski.

Dimisión del gabinete

Los manifestantes exigieron la dimisión de todo el gabinete, la «retirada de la mafia del poder ejecutivo del país balcánico» y «prisión para Peevski».

El presidente del país, el prorruso Rumen Radev, también abogó anoche por la dimisión del Gobierno y la celebración de nuevas elecciones.

«Esto no es un enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes, sino una provocación de la mafia, que pretende confrontarlos», dijo el jefe de Estado en redes sociales.

«La violencia debe cesar (…) Las provocaciones no cambian la realidad: los búlgaros dijeron ‘no’ a este Gobierno.

Solo hay una salida: la dimisión y elecciones anticipadas», concluyó.

Zona euro

Tras su integración este año en el espacio Schengen, de libre circulación comunitaria, Bulgaria entrará en enero próximo en la zona euro.

Esto ha causado temores a una fuerte subida de los precios entre muchos ciudadanos del país balcánico, el más pobre de la Unión Europea (UE).

Bulgaria vivió en 2020 manifestaciones masivas contra el entonces Gobierno, del primer ministro Boiko Borisov (GERB), el hombre fuerte del actual ejecutivo sin asumir ningún cargo ministerial.

Tras esas protestas el país vivió siete elecciones generales entre abril de 2021 y octubre de 2024.

Bulgaria's capital has plunged into chaos amid massive protests, with crowds pouring onto the streets to demand the government's resignation over proposed tax hikes in the 2026 budget. pic.twitter.com/mj5T8Pmyp8 — D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) December 2, 2025

Según el más reciente índice de percepción de corrupción de la organización Transparencia Internacional (TI), Bulgaria está en el penúltimo lugar de la UE, solo por delante de Hungría.