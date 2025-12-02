Jucopu pone a consideración del Senado 10 candidatos a FGR

Junta de Coordinación Política del Senado propone a Zarza, Bojorges, González, Godoy, Grande, Pérez, Barrera, García, Borja y Nava

Regeneración, 2 de diciembre 2025– Ernestina Godoy, encargada de la Fiscalía General de la República (FGR), forma parte de la lista de 43 solicitudes válidas registradas por el Senado para la titularidad de la dependencia.

Convocatoria

La convocatoria se lanzó hace unos días tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Gertz dijo que próximamente ocupará un puesto como representante de México en la embajada de un “país amigo”, sin dar mayor detalle.

De las seis mujeres postulantes, cinco integrarán la preselección final.

Esto es debido a que la ley establece que el Senado debe mandar a la presidenta Claudia Sheinbaum una lista con 10 aspirantes.

En la convocatoria pudieron participar todos los mexicanos que cumplieran una serie de requisitos:

Tener 35 años o más, no haber sido condenado por un delito doloso, y contar con un título de licenciado en Derecho con al menos una antigüedad de 10 años.

Nombres

Aparte de la antigua consejera jurídica de la presidenta Sheinbaum, sobresalen nombres como el de Ricardo Peralta, exadministrador general de Aduanas.

O, también, el de Hamlet García, diputado federal hasta el año pasado por Morena.

El siguiente paso para la confirmación definitiva del titular de la FGR es que, del total de candidatos, la Junta de Coordinación Política seleccione 10 perfiles.

Cinco hombres y cinco mujeres, que serán votados en el Pleno del Senado, según explicó la semana pasada Adán Augusto López.

Posteriormente, esta curricula será enviada a Sheinbaum, para que “ella a su vez, en tiempo y forma, nos envíe una terna” de finalistas.

El Senado elegirá al próximo máximo responsable de la Fiscalía General de la República de entre dicha terna.

Alejandro Gertz Manero

Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028.

Sin embargo, renunció el pasado jueves para ocupar un puesto como representante de México en un “país amigo”, sin especificar cuál.

La propia Sheinbaum confirmó que le ofreció a Gertz Manero un cargo diplomático.

A la vez que precisó que todavía no podía develar en cuál país ejercerá, dado que todavía tienen que realizarse los “procesos formales” para su confirmación.

“Lo importante es un reconocimiento a su trabajo. Se cierra un ciclo y se abre un ciclo nuevo, y (Gertz Manero) va a representar a México en una Embajada.

Vamos a esperar la respuesta del país y ya lo daremos a conocer», dijo.

Espaldarazo a Godoy

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, dio una ‘especie de espaldarazo’ a la exfuncionaria capitalina cuando declaró que espera una mejor sinergia entre su equipo y la FGR.

“Teníamos una muy buena coordinación (con Alejandro Gertz Manero) y ahora que la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando a hacer…

…esperamos una mejor coordinación y estamos convencidos de que así va a ser”, insistió.

García Harfuch y Godoy trabajaron en coordinación cuando ambos fueron funcionarios de la CDMX, un punto que fue destacado por la presidenta Sheinbaum.

“Omar García Harfuch era secretario de Seguridad, Ernestina Godoy era fiscal de la Ciudad de México.

Incluso el presidente del Tribunal Superior de Justicia asistía a los Gabinetes de Seguridad dos veces a la semana.

Y eso no rompía la autonomía, sino sencillamente es lo que quiere el pueblo, lo que quiere la gente para dar resultados, es que haya coordinación», mencionó Sheinbaum en la mañanera.

Registro de aspirantes

El registro de aspirantes a encabezar la FGR cerró ayer por la tarde, de acuerdo con la convocatoria expedida por el Senado de la República.

Los 43 candidatos inscritos son: