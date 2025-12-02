Trump Interviene en la Contienda Presidencial de Honduras

El presidente de EE. UU. acusa al CNE de Honduras de «intentar alterar» resultados. Empate técnico entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla

Regeneración, 1 de diciembre de 2025.– El proceso electoral en Honduras se ha tensado abruptamente tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, previamente respaldó al candidato de derecha, Nasry Asfura. Y aseguró que autoridades hondureñas buscan «cambiar» el resultado.

El mandatario advirtió de posibles «consecuencias» si esto sucede.

Trump a vuelve a meterse en las elecciones en Honduras. La candidata Rixi Moncada a su vez denuncia que 543.478 de los votos contabilizados están sin biometría. El CNE por su parte no sigue actualizando datos. La situación se enturbia con el correr de las horas. pic.twitter.com/78oADVOU0v — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) December 2, 2025

Presunto corte de conteo

Trump exigió al CNE que reanude el conteo de votos. Sostuvo que el proceso se detuvo a la medianoche. En ese momento había el 47% de las actas contabilizadas.

El corte reflejaba un margen de alrededor de 500 votos para Asfura. Trump sentenció que “¡La democracia debe prevalecer!”.

Los hondureños continúan esperando resultados oficiales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó un «empate técnico».

Asfura, del Partido Nacional, registra 39,91% de los votos. Su contendiente, Salvador Nasralla, alcanza el 39,89%.

Esta diferencia se mantiene en torno a 515 votos. Los datos se basan en el 57,03% de las actas procesadas.

Contendientes con Trayectorias Dispares y Fuertes Señalamientos

Nasry «Papi a la Orden» Asfura es el referente del ala tradicional y conservadora del Partido Nacional, un político de centro-derecha. Consolidó su imagen como Alcalde enfocándose en la infraestructura vial, atrayendo a quienes valoran el desarrollo material.

No obstante, la carrera de Asfura, de 67 años y ascendencia palestina, está marcada por serios señalamientos de corrupción. Fue mencionado en los «Pandora Papers» por manejo de activos offshore no declarados.

Ha enfrentado acusaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) por supuesta malversación de fondos públicos durante su administración municipal.

Por su parte, Salvador Nasralla, el «Señor Televisión», se posiciona en el espectro de la oposición reformista y anti-corrupción. Lideran el Partido Salvador de Honduras (PSH) como la antítesis del bipartidismo histórico.

"Si alguien vende drogas en un país, eso no significa que deba arrestar al presidente": Donald #Trump dando maromas para defender el indulto al narco expresidente de #Honduras Juan Orlando Hernández. pic.twitter.com/xMRiqCM5dO — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 1, 2025

Este ingeniero de 72 años ha centrados su camapaña en lucha contra la corrupción y la crítica a la clase política tradicional. Su fuerza es su alto perfil mediático y su carisma, que atraen a un electorado cansado del establishment.

Sin embargo, Nasralla también ha sido objeto de señalamientos relacionados con su falta de estructura política sólida fuera de su figura personal.

Los cambios constantes en sus alianzas políticas generan críticas sobre la estabilidad y coherencia de su proyecto.

Juan Orlando Hernández el expresidente de Honduras condenado por narcotráfico en EEUU acaba de ser liberado gracias al indulto de Trump. Para recordar cuando Trump hable de "guerra contra los cárteles". En cuanto a la elección de Honduras el conteo del CNE sigue detenido. — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) December 2, 2025

CNE pide paciencia y explica el proceso

Ana Paola Hall, consejera presidenta del CNE, pidió calma. Solicitó a la población “guardar calma, tener paciencia”.

El CNE debe terminar de contar las actas por contingencia. La legislación otorga al organismo un plazo de hasta 30 días.

Hall enfatizó que el ambiente pacífico debe mantenerse. El organismo debe publicar el resultado definitivo.

El escrutinio general incluye rutas especiales para actas faltantes. Habrá un escrutinio especial para revisar inconsistencias.

Esta es la segunda elección latinoamericana donde Trump interviene. El foco se pone en la posible injerencia externa.

Nuestra próxima presidenta Rixi Moncada dejó claro que la voluntad del pueblo no se negocia.



Señaló la mano del bipartidismo en las 2,629 actas sin biometría y rechazó la injerencia que pretende torcer la decisión popular. El pueblo que ha resistido desde 2009 vuelve a… pic.twitter.com/a4wZt1aknE — Rixi Presidenta (@RixiPresidenta) December 2, 2025

Rixi Moncada

La candidata presidencial Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), desafió los resultados. En una rueda de prensa el lunes por la noche, aseguró ante los medios: “las elecciones no están perdidas”.

La candidata oficialista señaló al presidente estadounidense Donald Trump por injerencia electoral. Afirmó que Trump intervino “de manera abierta” en el proceso previo a los comicios.

“En un acto sin precedentes el presidente Donald Trump me condena y amenaza por mi participación”, sostuvo la izquierdista.

Ella mantiene su posición, reconociéndose como la “principal oponente” en el proceso. “Mantendré mi posición. No me rindo. Estaré siempre del lado del pueblo”, enfatizó Moncada.