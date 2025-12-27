Ataque en Japón con cuchillo y tóxicos deja 15 personas heridas

Al parecer, el ataque se trata de un acto aislado, aunque las autoridades japonesas investigan posibles motivos del atacante

Regeneración, 26 de diciembre 2025– Un ataque violento con un cuchillo y un agente tóxico dejó al menos 15 personas heridas el 26 de diciembre de 2025 en una fábrica de Yokohama Rubber Co. en Mishima, que se encuentra en la prefectura de Shizuoka, al oeste de Tokio.

Atacante

El atacante, un hombre de 38 años, fue arrestado en el lugar después de presuntamente apuñalar a ocho personas y lanzar una sustancia parecida a la lejía sobre otras siete.

Al menos cinco de las víctimas se encuentran en estado grave.

El individuo sospechoso, que portaba un cuchillo de supervivencia y una máscara para gases, fue detenido por las autoridades locales bajo la acusación de intento de asesinato.

Hasta el momento, no se ha declarado oficialmente un motivo claro ni la existencia de conexiones con grupos terroristas.

Acto aislado

Todo indica que se trató de un acto perpetrado por una persona aislada (lobo solitario) sin colaboración con organizaciones extremistas.

Este tipo de incidentes, aunque no son comunes, no son totalmente ajenos a Japón.

El país ha experimentado varios ataques con cuchillos en estaciones de tren y en el transporte público en los últimos años.

Fuerzas del orden

Las fuerzas del orden reaccionaron rápidamente:

Intervinieron el lugar, arrestaron al atacante sin que se produjeran bajas significativas y aseguraron el área para conservar pruebas y evitar más daños.

La policía de Shizuoka continúa la investigación para aclarar aspectos como el estado mental del sospechoso, posibles antecedentes y las razones detrás del ataque.

Japón es reconocido a nivel mundial por su baja tasa de violencia entre personas y su estricto control sobre las armas de fuego.

Comparación

Esto reduce considerablemente los crímenes letales en comparación con otros países.

De acuerdo con estadísticas recientes, la percepción y el análisis internacional de criminalidad ubican a Japón entre los países con las más bajas tasas de delitos reportados.

A pesar de que la violencia grave es relativamente poco común, Japón ha tenido casos de ataques individuales que recibieron atención mediática:

Estadísticas policiales japonesas indican que el número total de delitos ha aumentado en los últimos años.

Normalización

Sin embargo, analistas locales advierten que esto no significa un deterioro generalizado del orden, sino una normalización tras décadas de disminución.

Control estricto de armas de fuego y cuchillos.

Japón tiene normas rígidas sobre la posesión y el transporte de armas blancas y de fuego, lo que limita las herramientas más comunes de agresión violenta.

Fuerte presencia policial comunitaria (kōban)

Pequeñas comisarías distribuidas a lo largo de los barrios mejoran la vigilancia y fomentan la confianza de la ciudadanía.

Cultura de cumplimiento

Una comunidad con fuerte unión social disminuye las razones para cometer delitos.