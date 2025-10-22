Cae director de Derecho de Universidad de San Luis, un detenido

San Luis: Alumna agraviada en universidad. Protestas. Dos estudiantes expulsados. Cesan a Defensora de Derechos Universitarios

Regeneración, 22 de octubre de 2025. En redes de San Luis Potosí destacan que dos estudiantes de la Facultad de Derecho han sido expulsados de forma definitiva.

Esto, por su participación en un caso de violencia de género, informó oficialmente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Además todo ello, en el segundo día de protestas por una agresión sexual contra una joven en la Facultad de Derecho.

Derecho

«Esta determinación se adoptó al constatarse que las acciones de los alumnos contravienen de manera grave los principios y valores universitarios…»

«…, y constituyen una infracción sancionada en el marco normativo de la institución».

Además, «de acuerdo a sus atribuciones, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra destituyó a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega…»

Así como «a diversos funcionarios de la Facultad de Derecho».

Además, «aceptó la renuncia presentada por el director Germán Federico Pedroza Gaitán, para los trámites conducentes».

Seguidamente, dijo de una revisión exhaustiva de los protocolos universitarios para su mejora y/o actualización.

Además de que se implementen jornadas intensivas para reforzar la capacitación del personal».

Toma

🗣️⚠️ Estudiantes organizadas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (@LaUASLP) tomaron las instalaciones del plantel, las calles de la capital potosina y finalmente las oficinas del edificio central de la Universidad, en protesta por el caso de… pic.twitter.com/D2FczIhVTm — Astrolabio Diario Digital (@AstrolabioSLP) October 20, 2025

Cabe destacar que la noche de lunes 20 de octubre, estudiantes de la Facultad de Derecho tomaron las instalaciones del plantel para exigir justicia.

Esto, como se indica arriba por una presunta agresión sexual el pasado viernes 17 de octubre en las oficinas de la Federación Universitaria Potosina (FUP).

Esto es, dentro de la misma facultad.

Por ello paralizaron distintas vialidades de la capital potosina, como la avenida Carranza y el Distribuidor Juárez`.

A través de un video difundido en redes sociales, un grupo de estudiantes se declaró en paro indefinido «hasta que se cumplan las peticiones» establecidas en su pliego.

«No se soltará la facultad hasta que se tomen y se cumplan los acuerdos»», expresaron los alumnos en el mensaje, aclarando que su movimiento es independiente de cualquier grupo político o estudiantil».

Esto es: La renuncia del director de la facultad, Germán Pedrosa Gaitán, la expulsión de los alumnos presuntamente involucrados.

Así como la destitución del representante estudiantil Marco «N» representante de la FUP pues mencionan que no hizo nada al respecto.

Estudiantes desalojan a funcionarios del edificio central de la UASLP



Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) solicitaron a trabajadores y encargados de despacho desalojar el edificio central de la institución. Entre empujones, papeles y agua arrojada,… pic.twitter.com/iKi57Er0My — Metropoli San Luis (@MetropoliSLP) October 22, 2025

Esto, porque el incidente ocurrió durante su periodo como titular del grupo estudiantil.

Demandas

Asimismo, los manifestantes solicitaron que la UASLP reconozca públicamente la violencia sistemática en contra de alumnas y personal administrativo.

E incluso que se atiendan los puntos expuestos en los pliegos de otras facultades que se han sumado al paro.

«Lo hacemos en conjunto por causas que nos parecen justas, pedimos que no nos criminalicen a los compañeros que estamos protestando».

En ese contexto, el resto de las facultades hicieron unión con el paro indefinido en cada una de las sedes de la universidad autónoma.

Asimismo, se mantienen cierres viales en distintos puntos de la ciudad.

Detenido

Cabe destacar que el gobernador del estado, aseguró hoy que ya fue detenido uno de los estudiantes involucrados en la violación sexual.

«Me acaba de informar la Fiscalía General del Estado que ya fue detenida una persona involucrada en la denuncia por violación…»

«… en un plantel universitario de nuestra capital y que están plenamente identificados los otros acusados”.