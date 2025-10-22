Álvaro Uribe absuelto de soborno a testigos paramilitares

Sin efecto condena inicial e inhabilitación de Uribe. La Fiscalía aún tiene la opción de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia

Regeneración, 22 de octubre 2025– El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena contra Álvaro Uribe por soborno en la actuación penal, en el caso del exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, a quien piden que se le investigue por falso testimonio.

En Colombia a Álvaro Uribe el #UribismoCriminal Lo absuelven y lo congratulan. pic.twitter.com/Q5jUJYVbEU — 🌎Un Nuevo Orden (@1NuevoOrden) October 22, 2025

Decisión

La decisión, que representa un giro en uno de los casos judiciales más seguidos de Colombia se fundamentó en la ausencia de pruebas…

…que vincularan a Uribe como determinador del delito y en la falta de dolo directo, según detallaron los magistrados.

Además, el tribunal ordenó abrir una investigación contra Vélez Ramírez por posible falso testimonio.

Revocaron la condena a Uribe, pero no podrán revocar la verdad.@IvanCepedaCast sigue en pie, con la fuerza del pueblo que no se rinde.



La justicia algún día será para todos. pic.twitter.com/wBSxbFe6e0 — Kevin Gómez Paz (@ckevingomez) October 22, 2025

La diligencia se realizó de manera virtual para las partes y presencial para los magistrados.

Y puso en primer plano el papel de testigos como Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, cuyas declaraciones han sido determinantes en el proceso.

Momento decisivo

La audiencia representa un momento decisivo en un caso que ha sacudido los cimientos de la justicia y la política colombiana.

Hay sentencias que absuelven a los poderosos… pero no a la conciencia de un país.



La absolución a Uribe no fue por falta de pruebas, fue por sacarlas del proceso. La magistrada María Leonor Oviedo salvó su voto y dejó constancia de lo que el país entero sabe: la prueba era… pic.twitter.com/xyI0YYl4jV — Juancho Muñoz ( Juan David Muñoz Quintero) (@juandavidmuoz22) October 22, 2025

La sesión, que comenzó a las 8:02 a.m. fue dirigida por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo.

Ellos asumieron la responsabilidad de analizar la sentencia emitida en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia.

En su fallo, la jueza Heredia concluyó que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, ofreció dádivas a internos como Monsalve y Vélez.

Lo hizo con el objetivo de que se retractaran de sus declaraciones que lo vinculaban con la creación del bloque ‘Metro’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Audiencia

La fiscal Marlenne Orjuela logró demostrar que estos ofrecimientos buscaban alterar el curso de la justicia.

Durante la audiencia, el magistrado Merchán precisó que el análisis se centraría en tres aspectos fundamentales:

Las solicitudes de nulidad presentadas por la defensa, las exclusiones de pruebas solicitadas y la determinación final sobre la culpabilidad de Uribe.

El Tribunal también dejó claro que el término prescriptivo del caso no se había extinguido, ya que el pasado 10 de octubre la Sala Penal abordó el expediente y adoptó una decisión al respecto.

La decisión no solo absolvió a Uribe del delito de soborno en actuación penal en el evento de Vélez Ramírez, sino que también ordenó investigar a este último por posible falso testimonio.

Absolución

Además, la absolución se extendió a los hechos relacionados con Eurídice Cortés Velasco, alias Diana.

No obstante, aún queda pendiente la decisión final sobre el delito de fraude procesal, por lo que el proceso judicial continúa abierto.

El magistrado Merchán explicó que “las pruebas practicadas no acreditan el vínculo doloso exigido para calificar a Álvaro Uribe Vélez como determinador de una conducta punible”.

El tribunal consideró errónea la aplicación del dolo eventual en la condena de primera instancia, ya que la figura de la determinación penal exige dolo directo.

La sala advirtió que “la aplicación del dolo eventual como fundamento de la condena constituye un yerro dogmático, pues la figura de la determinación penal exige dolo directo”.

Por el momento, no se han reportado públicamente otros cargos del proceso original que hayan sido confirmados en su contra tras esta audiencia.

Condena sin efecto

La decisión deja sin efecto la condena inicial e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Fiscalía aún tiene la opción de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, la investigación contra Álvaro Uribe por soborno se inició en 2018.

Entonces, la Corte Suprema de Justicia detectó posibles intentos de influir en testigos presos;

Como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, a través del abogado Diego Cadena.

Caso

El caso surgió tras la decisión de la Corte de archivar una denuncia presentada por Uribe contra el senador Iván Cepeda por presunto uso de testigos falsos.

En vez de eso, el tribunal abrió un proceso contra el expresidente, luego de que Cepeda aportara pruebas que lo vinculaban con la conformación de grupos paramilitares.

pic.twitter.com/RnzClfLHgn Absuelven a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos pero el delito y sus fines siguen vivos con el perpetrador Cadena. Todos sabemos en Colombia q Uribe es parte de la historia macabra del paramilitarismo y sus fines. Habrá justicia! — Señor Colombiano (@SirColombiano) October 21, 2025

Según la acusación, los testigos habrían recibido beneficios o presiones para modificar sus declaraciones y favorecer a Uribe.

Ambos hechos que podrían constituir soborno en actuación penal y fraude procesal.