Cae el Chuky tras operativo tierra-aire en Surutato

En Surutato, localidad de Badiraguato, el Chuky detenido por fuerzas especiales. Se le señala ser piloto aviador del cártel de Sinaloa

Regeneración, 30 de septiembre de 2025. En redes destacan la aprehensión en Badiraguato de uno de los objetivos prioritarios de seguridad señalado como piloto aviador al servicio del Cártel de Sinaloa.

Se trata de Juan Pablo “N” alias el Chuki, detenido tras fuerte operativo por aire y por tierra por parte del Grupo Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Esto, se indicam en zonas serranas de la comunidad de Surutato, perteneciente al municipio de Badiraguato.

E incluso se precisa que los hechos ocurrieron el lunes 29 de septiembre.

Chuky

La noticia confirmada por Harfuch en redes sociales.

“En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias Chuki…»

«.., identificado como piloto aviador del cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas”.

Así, informó este martes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en redes sociales.

Al tiempo que en redes se indica que el sujeto contaba con orden de aprehensión por parte de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

Misma unidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dentro de la causa penal número 15/23.

Otros

Cabe destacar que se recuerda que esta misma dependencia en su momento solicitó la aprehensión de otros 12 miembros de un grupo delictivo del Cártel de Sinaloa.

Esto es, como Ovidio Guzmán, Archivaldo Guzmán, Martín León, Marx García. Así como otros conocidos como Chicken Little, Pokémon, Tigre y Chonqui. Incluído Julio César Chávez Jr.

En este caso al Chuky Vargas lo ubicaron y detuvieron tras labores de inteligencia para rastrear domicilios y vehículos utilizados por el presunto criminal.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en… pic.twitter.com/k5YSvE6OXE — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Al respecto el parte oficial detalla la detención:

“Fue así que los efectivos, al realizar recorridos de vigilancia en la localidad de Surutato, del municipio de Badiraguato, identificaron a Juan Pablo “N”…»

«…, le marcaron el alto, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas».

Datos

Además de ser informado de sus derechos y a disposición judicial se subraya que suman más de 50 objetivos prioritarios detenidos.

Entre ellos operadores financieros, jefes de seguridad y coordinadores de cédulas sicarias, en el contexto de choque entre antagónicos en Sinaloa desde el pasado 9 de septiembre del 2024.