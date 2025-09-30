Sismo de magnitud 6.9 sacude la costa central de Filipinas

Sismo de 6.9 en Filipinas obliga a la gente a salir a las calles y deja sin electricidad algunas zonas. Se emite alerta de tsunami

Regeneración, 30 de septiembre 2025– Un fuerte terremoto en alta mar con una magnitud preliminar de 6,9 ​​sacudió el centro de Filipinas el martes por la noche, obligando a los residentes a salir a las calles, dañando una iglesia de piedra.

Epicentro

El epicentro del sismo se situó a unos 16 kilómetros al noreste de la ciudad de Bogo, en la provincia de Cebú, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

📷📷 #ÚltimaHora

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de #Filipinas, según el reporte preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos



¡Momentos de pánico! Así fue como un sismo de magnitud 6.9 alertó a los residentes de Sawang Calero, Ciudad de Cebú, en… pic.twitter.com/1tG97NNxM0 — Noticiero Promar Tv (@notipromar) September 30, 2025

El sismo se produjo el martes en el mar frente a la punta norte de Bogo, añadió el Instituto.

Según el censo de 2020, la ciudad de Bogo tenía una población de 964.169 habitantes.

Las estimaciones para 2025 sitúan la población de la ciudad en aproximadamente 1.061.620 habitantes, lo que refleja el continuo crecimiento urbano.

La agencia emitió una alerta de tsunami y recomendó a los residentes de Cebú y de las provincias cercanas de Leyte y Biliran que evitaran las costas debido a la posibilidad de olas de hasta un metro.

El director, Teresito Bacolcol, indicó que se esperaban daños y réplicas.

El 30 de septiembre de 2025 se registró un fuerte sismo de magnitud 7.0 en Filipinas, con epicentro ubicado a 13 km al noreste de Bogo, en la isla de Leyte, y tuvo una profundidad muy superficial de 7 km. #sismo #terremoto #Filipinas #Leyte #Bogo #tsunami #earthquake pic.twitter.com/Fdzp2XzVmw — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) September 30, 2025

Cebú

«Todavía estamos evaluando los daños», dijo Pamela Baricuatro, gobernadora de Cebú, en un video publicado en las redes sociales.

“Pero podría ser peor de lo que pensamos”, dijo Baricuatro, añadiendo que ha estado en contacto con la oficina del presidente y está pidiendo ayuda.

Las autoridades filipinas no informaron inmediatamente de víctimas.

El gobierno provincial de Cebú dijo que un edificio comercial y una escuela en Bantayan se derrumbaron, mientras que varias carreteras de la aldea también sufrieron daños.

«Podría haber personas atrapadas debajo de los edificios derrumbados», dijo a la agencia de noticias AFP el funcionario de rescate provincial Wilson Ramos.

Añadió que no sabía cuántas personas estaban desaparecidas.

🇵🇭‼️ | ÚLTIMA HORA — Un streamer captó en vivo el terremoto de magnitud 7.0 que acaba de sacudir Filipinas cerca de Palompon, según reportó el USGS. pic.twitter.com/dYbRvWGtZE — UHN Plus (@UHN_Plus) September 30, 2025

Cuatro terremotos

El Servicio Geológico de Estados Unidos también registró cuatro terremotos de magnitud 5,0 o superior en la zona después del primer temblor.

El terremoto se produjo mientras las provincias centrales de Filipinas aún se recuperaban de una tormenta que azotó el viernes.

Causó la muerte de al menos 27 personas, la mayoría ahogadas y por la caída de árboles.

La tormenta también dejó sin electricidad a varias ciudades y pueblos, obligando a la evacuación de decenas de miles de residentes.

‘Conmoción y pánico’

El bombero de Cebú Joey Leeguid dijo a la AFP desde la ciudad de San Fernando que sintió el sismo en su estación de bomberos.

«Vimos cómo nuestro casillero se movía de izquierda a derecha. Nos sentimos un poco mareados un rato, pero ya estamos todos bien», dijo Leeguid.

🇵🇭 | Un fuerte sismo de magnitud 7.0 sacudió más temprano el centro de Filipinas. La cámara del tablero de un vehículo capturó el momento del terremoto que duró alrededor de 1 minuto. El epicentro se localizó cerca de Cebú, en las Bisayas Centrales. pic.twitter.com/PhKfH7qYd7 — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) September 30, 2025

Martham Pacilan, un residente de 25 años de la ciudad turística de Bantayan, cerca del epicentro, dijo que estaba en la plaza de la ciudad, cerca de una iglesia, cuando se produjo el terremoto.

“Escuché un fuerte estruendo proveniente de la iglesia. Luego vi rocas cayendo de la estructura. Por suerte, nadie resultó herido”, declaró a la AFP.

Estaba en shock y en pánico a la vez, pero mi cuerpo no podía moverse. Simplemente estaba allí esperando a que el temblor parara.

Daños

El Santuario Arquidiocesano de Santa Rosa de Lima, una iglesia en Daanbantayan, provincia de Cebú, informó que la estructura se derrumbó parcialmente.

🇵🇭⚡️ Fuerte sismo en Filipinas arrasa con un templo: Santuario de Santa Rosa de Lima en Daanbantayan



Así se vivió el potente sismo que sacudió Filipinas👇https://t.co/cfzVVJE0Lphttps://t.co/Y390r0xXUr pic.twitter.com/WiHmmrq5C0 — RT en Español (@ActualidadRT) September 30, 2025

También se produjo un corte de electricidad en Daanbantayan.

Filipinas experimenta terremotos casi a diario, y un poderoso terremoto de magnitud 7 en julio de 2022 mató al menos a cinco personas e hirió a otras 60.

En diciembre de 2023, otro gran terremoto sacudió el sur de Filipinas, matando al menos a una persona y obligando a miles a evacuar.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres del mundo, se encuentra a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Un arco sísmicamente activo donde los terremotos y las erupciones volcánicas son comunes. El país también sufre el azote de unos 20 tifones y tormentas cada año.