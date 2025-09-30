Colapsa escuela en Indonesia: 3 muertos y 38 desaparecidos

101 personas han sido rescatadas en Indonesia: 77 en el hospital con heridas considerables. Continúa la búsqueda

Regeneración, 30 de septiembre 2025– Equipos de rescate intentaban el martes en Indonesia socorrer al menos a 38 personas desaparecidas tras el derrumbe de una escuela islámica, cuyo balance provisional es de tres muertos.

Más de un centenar de estudiantes se habían reunido para la oración el lunes en la tarde en el internado islámico Al Khoziny.

Mismo, ubicado en la ciudad de Sidoarjo, al este de Java. Cuando el edificio se derrumbó repentinamente.

«Hasta hoy el balance es de tres fallecidos y 99 sobrevivientes», declaró el director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Mohamad Syafi.

Asimismo, el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Abdul Muhari, indicó que los rescatistas seguían buscando a 38 personas atrapadas bajo los escombros.

Familias sin noticias de sus seres queridos se congregaban alrededor del edificio de varios pisos en Sidoarjo.

Localidad situada a unos 30 km al sur de la gran ciudad de Surabaya, constató un periodista de la AFP.

Destacan las declaraciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS).

Misma que reveló hasta el momento 101 personas fueron rescatadas. De los rescatados, 77 fueron trasladados a hospitales de la zona con heridas de diferente consideración.

«A pesar de la inestabilidad de los escombros del edificio y la gran cantidad de material en el lugar…«

«…el equipo de búsqueda y rescate continúa evacuando a las víctimas, mientras prioriza la seguridad», apunta en un comunicado Nanang Sigit, coordinador del operativo.

Además, más de 300 personas, entre ellos militares y agentes policiales, están involucrados en las labores de búsqueda.

Cabe destacar que el rescate se han visto obstaculizadas por los escombros.

Lo anterior, según explicó Syafi al precisar que necesitan grúas y excavadoras para acelerar el retiro de hormigón.

«Sin embargo, es importante señalar que los movimientos del hormigón pueden amenazar la vida de los sobrevivientes aún atrapados bajo los escombros», advirtió.

Tras un primer fallecimiento el lunes, Atok Irawan, director de un hospital local en Sidoarjo, indicó a los periodistas que dos personas más, atendidas en urgencias, murieron a causa de sus heridas el martes.

Ocho heridos que están siendo tratados actualmente en el hospital se encuentran «estables», añadió.