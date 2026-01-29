Tras operativos detienen a tres ligados a la masacre de Salamanca

Fiscalía informó despliegue en corredor Salamanca – Juventino Rosas- Villagrán por ataque en campo de futbol: 11 personas perdieron la vida

Regeneración, 28 de enero de 2026. La Fiscalía de Guanajuato informó de tres personas detenidas relacionadas con la masacre de Salamanca en un campo de futbol.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se lograron tras una serie de operativos desplegados en distintos puntos del corredor Salamanca–Juventino Rosas–Villagrán.

Esto es, zona considerada de influencia del grupo criminal encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, actualmente preso en el penal del Altiplano.

Salamanca

Las autoridades señalaron que los datos específicos de las capturas serán revelados hasta que los implicados sean presentados ante un juez.

Desde luego, con el objetivo de que queden formalmente vinculados a proceso legal.

Además, versiones indican que se trata de presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Todo ello, en las investigaciones por el ataque armado ocurrido en un campo de futbol de Salamanca, donde once personas perdieron la vida.

Como parte de las acciones recientes, también fue detenida una mujer en la comunidad de San Antonio de los Morales, municipio de Juventino Rosas.

Además de que se aseguraron tres vehículos.

En ese mismo entorno, la semana pasada fueron localizados restos humanos en una fosa clandestina, correspondiente a al menos una docena de personas.

Domingo

El ataque ocurrió el domingo 25 de enero, cuando un grupo armado irrumpió en un complejo deportivo de la comunidad Loma de Flores, donde se disputaban partidos de una liga local.

Desde camionetas, los agresores abrieron fuego contra asistentes que se encontraban a un costado del terreno de juego, dejando además más de una decena de personas lesionadas.

Fuentes de seguridad indicaron que el Cártel de Santa Rosa de Lima sería el principal responsable del ataque.

En Yuriria, tras un reporte ciudadano que alertó sobre personas armadas, se desplegó un operativo interinstitucional con Fuerzas Federales que derivó en la detención de dos presuntos delincuentes, quienes intentaron darse a la fuga y uno de ellos incluso realizó detonaciones al… pic.twitter.com/f4JqNHFfLp — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) January 28, 2026

E incluso, que entre las víctimas mortales habría personas vinculadas a una empresa de seguridad privada presuntamente relacionada con un grupo criminal rival.

Las investigaciones continúan y las fuerzas de seguridad mantienen presencia en varios municipios de Guanajuato como parte de la estrategia para desarticular a la organización.