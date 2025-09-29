Cae el Topo, exfuncionario de la Cuauhtémoc con Sandra Cuevas

El Topo trabajo como empleado de la Dirección de Coordinación Territorial Interna de Cuauhtémoc. Sorprendido con ilícitos en Eduardo Molina

Regeneración, 26 de septiembre. La sombra del crimen organizado volvió a tocar las puertas de la clase política de la capital.

En un operativo de rutina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó la detención de Oscar Giovanni Mata, conocido en el ámbito delictivo como “El Topo” o “El Renato”.

La captura se realizó este viernes en la avenida Eduardo Molina, colonia Constitución de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Así presumía Sandra Cuevas en 2021 ser la candidata del PRI y del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc para sacar a MORENA.



Junto a ella Mariana Gómez del Campo.



Hoy la derecha la desconoce totalmente tras sus escándalos.



Y así la querían de Jefa de Gobierno 🤡 pic.twitter.com/zr34djdU0Y — Juncal Solano (@juncalssolano) September 29, 2025

El Topo fue sorprendido por efectivos de la SSC mientras manipulaba una bolsa con hierba verde a bordo de una motocicleta.

Acto seguido, los oficiales procedieron a una revisión de seguridad, descubriendo un arsenal de narcóticos que confirmaron su presunta actividad criminal.

Detención y Evidencia: Las Cifras del Delito

Al realizar la inspección, las autoridades encontraron un voluminoso cargamento de drogas.

En concreto, la evidencia asegurada incluye: 101 bolsas con posible marihuana, 300 gramos de la misma hierba a granel, 63 envoltorios con aparente cocaína, 48 bolsas con la misma sustancia y una bolsa con posible cristal.

Además de la droga, se le incautó un teléfono celular y dinero en efectivo.

El detenido, de 31 años de edad, fue inmediatamente puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación legal.

#ULTIMAHORA

🚨 Le llueve sobre mojado a la Prianista Sandra Cuevas



Corren a su amiga Martha Reyes, Fiscal de la Cuautémoc, y tienen orden de captura contra asistentes y 2 MP. Ya cayeron sus ex novios, el Choko y el Topo de la Unión de Tepito y ahora la Fiscal.



Se viene lo… pic.twitter.com/ApY5cWeQxj — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 29, 2025

Es de vital importancia señalar que la información obtenida lo identifica no solo como presunto integrante de La Unión Tepito, sino también como colaborador directo de “El Manzanas”, otro sujeto relevante en la estructura de este grupo criminal.

Las autoridades lo señalan como el responsable de realizar cobros por extorsión a comerciantes en zonas neurálgicas de la colonia Morelos y Centro, abarcando calles como Aztecas, González Ortega, Rinconada, Manuel Doblado y Peña y Peña.

El Vínculo

La detención escaló rápidamente a un escándalo político.

Se confirmó que Giovanni Mata se desempeñó como funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas.

Medios de comunicación señalaron que Mata fue Director de Territorio, una posición estratégica durante esa gestión.

ENCARCELAN al OOOTRO AMIGO LACRA de @SandraCuevas_

La @PDI_FGJCDMX encerró ya al Topo de La Unión.

Trabajó con Cuevas en @AlcCuauhtemocMx@SSC_CDMX lo liga con el Jefe de La U.

Así hablaba ella de su relación.

Es su 2º amigo detenido… y van por más!



pic.twitter.com/3QdRMlsHaN — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2025

Como resultado de estas revelaciones, la propia Sandra Cuevas mostró confusión al ser cuestionada sobre sus excolaboradores detenidos, en una alusión que también incluye a «El Choko».

La política se enreda en sus propias explicaciones. Al referirse a Mata, la exfuncionaria apenas logró articular una vaga declaración sobre el detenido: “Está el Choko y el que en ese momento era mi, mi… pues no se estaba conmigo”.

La ligereza de su respuesta ante un tema de seguridad tan delicado subraya la preocupación sobre los perfiles que rodearon su administración.