Con Sin Maíz no hay país se fomentará siembra de maíces originarios

Sheinbaum anunció apoyos a siembra de maíces nativos de México con precios de garantía y para la venta de productos de maíz como la tortilla

Regeneración, 29 de septiembre de 2025. En el marco del Día Nacional del Maíz, la Presidenta Sheinbaum anunció la creación del programa Sin maíz no hay país.

Mismo, que tiene como objetivo que su producción genere bienestar impulsando los maíces nativos a través de acciones como precios de garantía y la venta de productos como la tortilla.

Sheinbaum

“Ahora que he estado recorriendo el país muchísima gente lo que dice es: ‘Precio de Garantía para el maíz’»

«Y sí hay Precio de Garantía para un número importante de productores, pero a otro número de productores no».

Seguidamente precisó las acciones en apoyo a este otro sector de productores.

«…, estamos trabajando para garantizar que este maíz, que es sobre todo de los pequeños productores y hoy se siembra principalmente en el centro y sur sureste de México…»

«…, se siga produciendo y que la gente tenga bienestar al producir el maíz».

Por ello, dijo «ese es el programa de Sin maíz no hay país que muy pronto vamos a presentar”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que Sin maíz no hay país, se suma a otros programas como Producción para el Bienestar y Fertilizante Gratuitos.

Así como a las reformas constitucionales que se realizaron a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política para proteger las razas de maíz que hay en México.

Como se sabe por medio de prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado.

Maíz

“Si no hubiéramos puesto en la Constitución que está prohibido en México sembrar maíz transgénico, todas estas variedades estarían en riesgo».

«…, estas variedades son por miles de años domesticadas por, primero, los pueblos originarios y ahora en general por los campesinos».

«Pero son miles de años que nos dieron todas estas variedades. Si no las cuidamos, se pueden perder, por eso la reforma constitucional es fundamental».

«Ahora ya muy pronto vamos a presentar un programa todavía más ambicioso».

Además de Producción para el Bienestar y el apoyo de Fertilizantes Gratuitos, para apoyar el cultivo de maíz criollo, el maíz originario de México”, agregó.

Bárcena

La secretaria de Ambiente, Alicia Bárcena destacó que en México el maíz —del que hay 64 razas y 59 son nativas de nuestro país— es identidad, seguridad alimentaria, y un símbolo de resistencia.

Así como de diversidad cultural, donde su domesticación comenzó hace 9 mil años gracias a que la manos campesinas favorecen el proceso de evolución.

Esto es, generando una gran diversidad genética a través de la cosecha y el intercambio de granos entre las productoras y los productores.

“Hoy celebramos justamente el Día del Maíz, es un orgullo nacional».

«Y por eso (…) lo que tenemos es que agradecerles a las familias campesinas, a las familias indígenas, que son quienes promueven y mantienen nuestra agrobiodiversidad”, agregó.

Orgullo

La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, detalló que en México hay 64 razas de maíz, siendo este su centro de origen, y el cultivo que es el más sembrado a nivel mundial.

“México le dio al mundo el cultivo más sembrado a nivel mundial; por lo tanto, en México se encuentra in situ el mayor banco de germoplasma a nivel mundial».

«Podemos afirmar también que su conservación viva, no solo en museos o en grandes colecciones, sino en cada ciclo agrícola es hoy un tema de seguridad alimentaria…»

«…, no solo para México, sino para el mundo entero”, comentó.

Datos

Cabe destacar que Bárcena dijo que el maíz se cultiva en los 32 estados, desde el nivel del mar hasta los 3,400 metros de altitud.

Explicó que la diversidad genética del maíz se mantiene viva gracias a prácticas comunitarias como el intercambio de semillas.

Esto es, vinculadas a celebraciones agrícolas como la de San Miguel Arcángel, guardián de las cosechas.

Destacó que las mujeres campesinas desempeñan un papel central en la selección de granos para la siguiente siembra, lo que garantiza la continuidad y evolución del cultivo.

Al tiempo que esa riqueza genética es esencial para enfrentar sequías e inundaciones e incluso se subrayó la importancia de reconocer al sistema milpa como expresión de agrobiodiversidad.

Finalmente, Álvarez Icaza rindió homenaje a campesinas, campesinos, pueblos indígenas, científicos, artistas y organizaciones que durante décadas han defendido al maíz como patrimonio nacional:

“Que se escuche fuerte y claro: sin maíz no hay país”.