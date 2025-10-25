Padre Marcelo: A proceso presunto autor intelectual del asesinato

Héctor alias Chesman, líder de motonetos habría participado en planeación e instrucción de autores materiales del asesinato del Padre Marcelo

Regeneración, 24 de octubre de 2025. En redes destacan la vinculación a proceso a Héctor “N”, presunto autor intelectual del asesinato del padre Marcelo en Chiapas

De acuerdo con la FGR, Chesman habría participado en la planeación e instrucción a los autores materiales del crimen.

Proceso

Así, se indica que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso por su presunta participación en el homicidio de un sacerdote en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Esto, ocurrido en octubre de 2024, señala el parte oficial.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Héctor “G”, probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa. La vinculación obedece al homicidio de un sacerdote en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en octubre del 2024. 1/2 pic.twitter.com/Eh0wgNXpZR — FGR México (@FGRMexico) October 24, 2025

Como se sabe la víctima era un reconocido líder social que impulsaba la paz y la reconciliación entre los pueblos de la región.

De acuerdo con la FGR, Héctor “G” habría participado en la planeación e instrucción a los autores materiales del crimen.

“Se dictó prisión preventiva oficiosa y se otorgaron seis meses para el cierre de la investigación complementaria”, informó la institución.

La fiscalía recordó que el autor material del homicidio, Edgar “M”, ya fue sentenciado a 20 años de prisión mientras las indagatorias continúan para dar con otros posibles implicados.

Detenido

Cabe destacar que el motoneto había sido esta semana por pandillerismo y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado

Mismo, Héctor “N”, alias “El Chesman”, presunto líder de Motonetos, acusado de participar en el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez.

Como se sabe, ocurrido el 20 de octubre de 2024.

Al tiempo que se destaca que la aprehensión por elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, en coordinación con el grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Motonetos

Por otra parte, se destaca que los hechos en el marco del primer aniversario del asesinato del padre Marcelo.

Mismo, conmemorado el pasado 20 de octubre por el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quien lo recordó como un constructor de paz y defensor de los pueblos indígenas.

Al tiempo que Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado, informó que el detenido está vinculado a la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) por homicidio.

Además del crimen contra el sacerdote, a Héctor “N” se le imputan los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz.

E incluso contra la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, por hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023, también en San Cristóbal de Las Casas.

Enfrenta

El fiscal detalló que ese día el acusado y un grupo de personas armadas con palos, piedras y armas de fuego amedrentaron a transeúntes y comerciantes.

Además exigiéndoles dinero a cambio de permitir el paso de productos para su venta.

La fiscalía estatal indicó que existe coordinación con la FGR, instancia que ejecutó la orden de aprehensión de índole federal por homicidio calificado.

Asimismo, se informó que el detenido ya se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional que determinará su situación legal.

Por el asesinato del sacerdote tsotsil, hasta el momento, únicamente Edgar “N” ha sido sentenciado por el crimen, cumpliendo una pena de 20 años de prisión como autor material del asesinato.

Estado

Por otra parte, en el parte oficial se precisa que el indiciado y otras personas se encontraban en la terminal de corto recorrido en San Cristóbal de Las Casas.

Esto, a bordo de motocicletas y vehículos portando armas de fuego, palos y piedras, quienes amedrentaban a los transeúntes y comerciantes.

Además solicitándoles dinero a cambio de permitir el paso de los productos que transportaban para vender; cuando las víctimas se negaban eran objeto de agresiones físicas o daños a sus vehículos.

«Cabe mencionar que el presunto responsable es líder de un grupo generador de violencia denominado “Los Motonetos”»,

Lo anterior indica la dependencia, al tiempo que «se encuentra relacionado con la carpeta de investigación del homicidio del párroco Marcelo Pérez, ocurrido en octubre del año pasado».

Por lo anterior, existe una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República para «ejecutar la orden de aprehensión de índole federal por el delito de homicidio calificado».

«El inculpado se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional quien determinará su situación legal».