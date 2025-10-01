Cae en Jalisco el Viejón, Jefe Operativo de La Barredora

Detenido en Senderos de Monte Verde, Tlajomulco, Jalisco. El Viejón ligado a Hernán Bermúdez Requena ya preso

Las fuerzas federales y estatales capturaron a Gustavo Botello Rodríguez, ‘El Viejón’, presunto jefe operativo del grupo delictivo ‘La Barredora’, célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La detención de este objetivo prioritario, activamente buscado por el Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Guanajuato, se concretó el pasado lunes 29 de septiembre.

La Captura Estratégica en el Bajío

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, CNI y @pazgobgente, detuvieron a un objetivo prioritario del @GabSeguridadMX y del Gobierno de Guanajuato, en Jalisco a Gustavo “N”, alias “Viejón”,… pic.twitter.com/Vw6WPKU3XV — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 29, 2025

El operativo que culminó con el arresto de Botello Rodríguez, de 32 años, se efectuó en un domicilio del fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En efecto, la acción fue el resultado de una orden de cateo obtenida tras semanas de minuciosa vigilancia e inteligencia.

Participaron en la operación elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reportó la captura en redes sociales, asegurando que: «Su captura contribuirá a disminuir los índices de violencia en la región del país».

Por consiguiente, la detención representa un desmantelamiento parcial de la estructura operativa en el Bajío.

Durante el cateo, también fue arrestada Edith ‘N’, alias ‘Edy’, presunta colaboradora, y se aseguró un arsenal, incluyendo armas, una granada de gas y diversas drogas sintéticas y cocaína.

El Peligroso Perfil de ‘El Viejón’ y sus Delitos Atribuidos

Alias ‘El Viejón’ era considerado una pieza clave en la estructura criminal de ‘La Barredora’ en el centro y occidente del país.

A Botello se le atribuyen múltiples y graves delitos: desde extorsión, homicidio, secuestro y distribución de droga, hasta robo de vehículos, robo de hidrocarburo y robo de autotransporte de carga.

De manera significativa, sus funciones como operador le permitieron a la organización mantener activas y lucrativas redes de narcotráfico, secuestro y extorsiones en la región de Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

Además, el criminal está directamente relacionado con la colocación de varias mantas en León de los Aldama el 12 de abril de 2025.

Contenían amenazas dirigidas a autoridades locales y a elementos de la Guardia Nacional, confirmando su participación en actos de agresión contra corporaciones de seguridad.

‘La Barredora’: Origen, Expansión y el Nexo con Hernán Bermúdez Requena

‘La Barredora’ tiene sus orígenes a finales de la década del 2000, naciendo como una fractura del Cártel de los Beltrán Leyva.

Su consolidación y expansión, no obstante, se fortaleció notablemente con su estratégica alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Territorios de Operación:

El grupo criminal concentra su principal centro de operaciones en Tabasco, considerado su bastión, controlando el robo de combustible, el cobro de piso y el tráfico de migrantes en municipios como Huimanguillo.

Sin embargo, ha extendido su influencia, estableciendo presencia en Chiapas, Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

En el occidente, Guanajuato se convirtió en un punto estratégico donde ‘La Barredora’ se disputa con grupos rivales el control de plazas para la distribución de drogas y el robo de hidrocarburos.

La detención de ‘El Viejón’ en Jalisco confirma la expansión de la banda hacia el Bajío.

Relación con Exfuncionario:

La captura de “El Viejón” cobra mayor relevancia: podría estar vinculado al robo de 10 autos en la agencia Volvo de León. 🚗#León #RoboVolvo #ElViejón #Seguridad #NoticierosEnLínea pic.twitter.com/FN47sWlDc5 — Noticieros En Línea (@_enlinea) September 30, 2025

La consolidación de esta organización en Tabasco está ligada a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal conocido como ‘El Comandante H’.

Mismo, quien fue acusado de encabezar y proteger a la organización.

‘El Comandante H’ fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay y actualmente permanece en el penal del Altiplano.

E incluso, vinculado a proceso por asociación delictiva, secuestro y extorsión, revelando la profunda infiltración en estructuras gubernamentales.

Estrategia de Seguridad nacional

La captura de Gustavo Botello Rodríguez es un logro significativo en la estrategia de seguridad nacional.

Ya que permite desarticular una célula operativa que generaba un alto índice de violencia en el Bajío.

Por otro lado, este golpe a la delincuencia organizada envía un mensaje contundente sobre la determinación de las autoridades para perseguir a los objetivos prioritarios.

Sin importar su nivel jerárquico.