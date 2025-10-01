Trump anuncia TrumpRx: Web para medicinas sin intermediarios

Acuerda con Pfizer precios bajos y producción en EEUU. Se espera que otras farmacéuticas tengan reuniones similares

Regeneración, 30 de septiembre 2025– Trump anunció este martes la creación de “TrumpRx”, un sitio web donde ciudadanos pueden adquirir medicamentos sin intermediarios y a precios rebajados, así como un acuerdo con Pfizer para reducciones en los precios que se ofrecerán en la nueva plataforma.

Segun Pfizer, la “gran mayoría” de medicamentos de atención primaria y algunas marcas especializadas estarán disponibles con rebajas que van del 50% al 85%.

En Wall Street, las acciones de Pfizer subieron un 5 % tras conocerse la noticia, una señal de confianza de los inversionistas en que el acuerdo puede favorecer a la empresa en el largo plazo.

TrumpRx

Se espera que el sitio web permita a los pacientes pagar en efectivo por ciertos medicamentos recetados.

Trump anunció planes para el sitio en un discurso en la Oficina Oval, informó el Wall Street Journal, pero ofreció pocos detalles sobre cómo funcionaría el sitio.

Le acompañaron el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el director ejecutivo de Pfizer, el Dr. Albert Bourla.

Los medicamentos de Pfizer estarán disponibles en la plataforma TrumpRx, dijo la compañía farmacéutica en un comunicado.

Precios

Pfizer también acordó reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos, alineando los precios con los pagados en otros mercados desarrollados, dijo la compañía.

Pfizer dijo que acordó un acuerdo con la administración Trump en el que no enfrentaría aranceles farmacéuticos, siempre y cuando aceptara invertir en la fabricación en los EU.

La compañía también dijo que invertiría 70,000 millones de dólares adicionales en proyectos de investigación, desarrollo y capital en Estados Unidos.

Trump anuncia hoy una empresa estatal para vender remedios más baratos –naturalmente se llamará “TrumpRx”– y un acuerdo de control de precios con Pfizer. Qué dirá el payaso motosierra. https://t.co/P1ve72xrqg pic.twitter.com/SWBtSRjG9F — Ernesto Resnik (@ernestorr) September 30, 2025

Trump dijo que otras compañías farmacéuticas vendrían a negociar acuerdos similares “durante la próxima semana”.

Los planes para el nuevo sitio web fueron informados por primera vez por Bloomberg a principios de septiembre, que señaló que el plan aún estaba en desarrollo en ese momento.

«Nación más favorecida”

La medida se enmarca en la estrategia de la Casa Blanca de fijar precios bajo el criterio de “nación más favorecida”.

Esto es que los estadounidenses paguen por ciertos fármacos, lo mismo que pagan los países desarrollados donde esos productos ya se comercializan a tarifas más bajas.

Este enfoque no es nuevo. Desde 2017, Trump ha criticado duramente a las farmacéuticas por lo que califica como precios “abusivos” que pagan los ciudadanos en EE. UU.

Esto, en comparación con países como Canadá, Alemania o Reino Unido, donde los mismos medicamentos suelen costar hasta la mitad.

🚨Trump firmó un decreto para bajar el precio de los medicamentos en 🇺🇸



Le exigió a las farmacéuticas que vendan los medicamentos al precio más bajo de venta a nivel mundial.



Explíquenme:



¿El mercado no se regulaba solo?



¿Es esto socialismo?



¿Qué dirá Milei de esto? pic.twitter.com/CiZbjamJr4 — El Mercurio Ahora o Nunca (@elmercurioAON) July 30, 2025

Medicamentos

En julio, la administración envió cartas a 17 compañías farmacéuticas exigiendo que ajustaran sus precios en EE. UU. a esos niveles.

Según Reuters, Pfizer fue la primera en responder de manera voluntaria, lo que Trump presentó como una victoria política y social.

Además de la rebaja, Pfizer se comprometió a invertir 70,000 millones de dólares en repatriar plantas de producción…

…investigación y desarrollo a Estados Unidos, lo que implicaría miles de empleos directos e indirectos en la industria biomédica.

Interesting. TrumpRX was on top of it in 2020. Nice. pic.twitter.com/piRhAlqZBs — Debbie (@TheInlet72) October 1, 2025

Funcionamiento

De acuerdo con la Casa Blanca, TrumpRx busca ofrecer a los consumidores un canal alternativo a farmacias y aseguradoras privadas.

La idea es que los usuarios puedan comprar ciertos medicamentos directamente en línea, con precios negociados por el gobierno.

Sin embargo, el modelo plantea un reto: ¿Cómo coordinará con programas existentes como Medicaid y Medicare, que atienden a millones de estadounidenses?

Tampoco está claro cómo se integrará con seguros privados ni con cadenas de farmacias que dominan el mercado.

Otro desafío es la brecha digital. En zonas rurales o comunidades de bajos ingresos, el acceso a internet no siempre es estable o de calidad.

The Washington Post advierte que esto podría limitar la cobertura real del programa.

Críticas

Mientras Trump y Pfizer celebraban el acuerdo, las críticas no tardaron en llegar.

El senador demócrata Bernie Sanders recordó que muchos medicamentos han seguido aumentando de precio a pesar de la presión del gobierno.

También cuestionó si el plan logrará un impacto real en pacientes de bajos ingresos.

Expertos en salud pública señalan que, aunque los descuentos parecen significativos, los medicamentos innovadores y especializados podrían quedar fuera del programa.

Es decir, fármacos de alto costo como terapias oncológicas, para enfermedades raras o tratamientos biológicos no necesariamente estarán incluidos en la lista de TrumpRx.

Asociaciones

Por otro lado, asociaciones de consumidores aplaudieron el anuncio como un paso positivo.

Aunque reclamaron más transparencia sobre cuáles productos estarán disponibles y qué plazos manejará la plataforma.

Cabe destacar que, el anuncio ocurre en paralelo a la decisión del gobierno de imponer aranceles del 100 % a medicamentos importados patentados.

Esto, salvo que las empresas estén invirtiendo en plantas dentro del país.

Incentivos y sanciones

La Casa Blanca asegura que esta combinación de incentivos y sanciones busca aliviar la carga económica de los pacientes estadounidenses.

En palabras de Trump, se trata de “corregir décadas de abusos y poner finalmente a los estadounidenses primero en el acceso a la salud”.

La farmacéutica Pfizer, por su parte, defendió el acuerdo como un paso hacia “un mercado más justo” y una señal de confianza en la capacidad de producción de EE. UU.