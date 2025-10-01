Plan Nacional de Salud Mental para Jóvenes tras crisis en la UNAM

Sheinbaum: Programa integral de atención mental en Jornadas por la Paz. Acciones específicas para mitigar efectos de redes sociales

Regeneración, 1 de octubre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la próxima presentación de un Programa Integral de Apoyo a Jóvenes enfocado prioritariamente en la salud mental a nivel nacional.

Este anuncio, realizado en su conferencia matutina del 30 de septiembre de 2025, ocurre tan solo ocho días después de la trágica agresión en el CCH Sur de la UNAM.

Dicho evento detonó una profunda crisis de seguridad y atención psicológica en la comunidad universitaria.

En efecto, el gobierno busca dar una respuesta estructural a las problemáticas socioemocionales y de violencia juvenil que aquejan a México.

🧠 Tras el caso Lex Ashton en CCH, Sheinbaum impulsará una iniciativa integral para atender la salud mental de los jóvenes. https://t.co/o2AO5ihctV — Forbes México (@Forbes_Mexico) September 30, 2025

La Propuesta: Espacios Seguros y Cohesión Colectiva

La iniciativa será lanzada como una propuesta con enfoque nacional y preventivo, destacando la urgencia de establecer mecanismos de apoyo y confianza para la juventud.

De esta manera, el programa se integrará dentro del marco de las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones.

Consolidando así la atención a la salud mental juvenil como un eje fundamental de la política de seguridad y bienestar.

La presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó el alcance de la estrategia, declarando que: “Es una propuesta que vamos a presentar para todo el país…

(Queremos) que las y los jóvenes puedan acercarse a espacios seguros en donde puedan denunciar, puedan generar un espacio de confianza tanto personal como colectivo.”

En el Día Internacional de la Traducción, reivindicamos la figura de Malintzin, mujer central de nuestra historia que facilitó los mejores tratos entre españoles y pueblos originarios de esta tierra.



Queda atrás la visión machista y racista impuesta desde el siglo XIX. Esta… pic.twitter.com/uQv0NvW5f0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 30, 2025

Aunado a ello, confirmó la inmediatez del proyecto: «Nosotros vamos a presentar ya muy pronto un programa integral de apoyo a los jóvenes en términos de salud mental, además pues de la parte de seguridad y las investigaciones que tiene que hacer el gabinete de seguridad…”

Ejes de Intervención: Depresión y Riesgos Digitales

El plan se diferenciará por contar con acciones específicas dirigidas a contrarrestar los fenómenos sociales y digitales que hoy impactan la salud emocional de jóvenes y adolescentes.

En particular, se abordarán temas cruciales como la depresión y el aislamiento en comunidades virtuales.

Se promoverá activamente la interacción social como un mecanismo esencial para reducir esta tendencia nociva.

El programa también contempla mitigar el impacto de las redes sociales en la salud mental, impulsando la educación digital y el uso responsable de la tecnología para proteger a las y los estudiantes.

UNAM: Exigencia de Seguridad y Paz

La necesidad de esta estrategia federal se hizo crítica a raíz del homicidio en el CCH Sur el pasado lunes 22 de septiembre, donde un estudiante de 16 años fue asesinado por otro alumno.

Consecuentemente, la tragedia llevó a que diversas facultades de la UNAM, incluyendo Química, Psicología e Ingeniería, cancelaran las clases presenciales, optando por la modalidad virtual ante la ola de amenazas y la inestabilidad.

Las reacciones de la comunidad fueron inmediatas y organizadas.

Reunión de evaluación de afectaciones por inundaciones en el oriente del Valle de México. pic.twitter.com/a0ZOy6M6ya — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 30, 2025

Estudiantes, madres y padres de familia entregaron dos pliegos petitorios en la Torre de Rectoría exigiendo mayor seguridad dentro y fuera de los planteles, además de atención a la salud mental de las y los alumnos…

petición que ahora encuentra eco en el anuncio presidencial.

Respecto a la coordinación con la Máxima Casa de Estudios, la presidenta Sheinbaum señaló que no ha tenido comunicación directa con el rector Leonardo Lomelí, pero sí existe apoyo constante:

“Personalmente, no he hablado con él, pero, ha estado la secretaria de gobernación [Rosa Icela Rodríguez] en contacto con él y el gabinete de seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM en términos de investigación”.