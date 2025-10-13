Cae presidente de Madagascar por protestas de la generación Z

El líder del Senado asumirá el cargo de manera interina hasta que se celebren elecciones. Rajoelina vuela hacia Francia en avión militar

Regeneración, 13 de octubre 2025– El presidente de Madagascar huyó del país, informaron el lunes el líder de la oposición y otros funcionarios, en la tercera ocasión que jóvenes de la Gen Z protestan y logran derrocar gobiernos (Nepal, Perú).

Madagascar president Rajoelina was airlifted out yesterday by French military forces. The continued youth and worker uprising, which led to a rebellion within the armed forces, pushed him out. The masses have won, they should remain vigilant of political cooptation.

Huida

Siteny Randrianasoloniaiko, líder de la oposición, declaró a Reuters que el presidente Andry Rajoelina abandonó Madagascar el domingo.

Esto sucedió después de que unidades del ejército desertaran y se unieran a los manifestantes.

“Llamamos al personal de la presidencia y confirmaron que abandonó el país”, declaró Randrianasoloniaiko, añadiendo que se desconocía el paradero actual de Rajoelina.

Le président de #Madagascar Andry Rajoelina exfiltré par un avion de l'armée française ?



Alors qu'Andry Rajoelina est en passe d'être renversé par un soulèvement populaire et par l'armée, j'ai pu confirmer les faits suivants :

– un avion militaire français (CASA CN-235…

La oficina del presidente, que había anunciado previamente que Rajoelina se dirigiría a la nación a las 7:00 PM del lunes, no respondió a las solicitudes de comentarios.

Avión militar francés

Una fuente militar informó que Rajoelina salió del país en un avión militar francés el domingo.

La radio francesa RFI informó que había llegado a un acuerdo con el presidente Emmanuel Macron.

La fuente indicó que el avión francés aterrizó en el aeropuerto de Sainte Marie, Madagascar, el domingo.

“Cinco minutos después, llegó un helicóptero y trasladó a su pasajero al casa”, dijo, añadiendo que se trataba de Rajoelina.

Manifestaciones

Las manifestaciones estallaron en la antigua colonia francesa el 25 de septiembre por la escasez de agua y electricidad.

Rápidamente se convirtieron en un levantamiento por reivindicaciones más amplias, como la corrupción, el mal gobierno y la falta de servicios básicos.

La indignación refleja las recientes protestas contra las élites gobernantes en países como Nepal, donde el primer ministro se vio obligado a dimitir el mes pasado, y Marruecos.

Apoyo del Ejército

Rajoelina parecía cada vez más aislado después de perder el apoyo de CAPSAT, una unidad de élite que lo ayudó a tomar el poder en un golpe de 2009.

BREAKING NEWS:



Soldiers in Madagascar have rejected an order to shoot protesters



"They Are Our Friends, Brothers And Sisters" ~ Madagascar Soldiers Publicly Urge Colleagues, Police To 'Refuse Orders' To Shoot Protesters As Several Thousands Of Gen Zs March In The Capital,…

CAPSAT se unió a los manifestantes durante el fin de semana, diciendo que se negó a dispararles y escoltando a miles en la plaza principal de la capital, Antananarivo.

Posteriormente, anunció que tomaría el control del ejército y nombró a un nuevo jefe.

Esto llevó a Rajoelina a advertir el domingo sobre un intento de tomar el poder en la nación insular frente a las costas del sur de África.

Facción de la gendarmería

El lunes, una facción de la gendarmería paramilitar que apoyaba las protestas también tomó el control de la gendarmería en una ceremonia formal en presencia de altos funcionarios del gobierno.

El presidente del Senado, foco de la indignación durante las protestas, fue relevado de sus funciones, y Jean André Ndremanjary fue nombrado interinamente.

En ausencia de presidente, el líder del Senado asume el cargo hasta la celebración de elecciones.

“El presidente debe renunciar”

El lunes, miles de personas se reunieron en una plaza de la capital, gritando “el presidente debe renunciar ahora”.

Adrianarivony Fanomegantsoa, ​​un trabajador de hotel de 22 años, dijo que su salario mensual de 300.000 ariarys (67 dólares) apenas le alcanzaba para cubrir la comida.

Burkina Faso 🇧🇫 ✅

Mali 🇲🇱 ✅

Niger 🇳🇪 ✅

Madagascar 🇲🇬 ✅

Togo 🇹🇬⏳

Cameroun 🇨🇲⏳

Côte d'Ivoire 🇨🇮 ⏳

Esto, explicando sus razones para unirse a las protestas.

“En 16 años, el presidente y su gobierno no han hecho más que enriquecerse mientras la gente sigue pobre. Y los jóvenes, la generación Z, son los que más sufren”, afirmó.

Cifras

Al menos 22 personas han muerto en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad desde el 25 de septiembre, según la ONU.

#Madagascar 🇲🇬 La beauté de la lutte d'une jeunesse et d'un peuple qui lutte pour ses droits fondamentaux et qui doit être entendue.

Madagascar, donde la edad media es inferior a 20 años, tiene una población de unos 30 millones de habitantes.

Tres cuartas partes viven en la pobreza, con un PIB per cápita que se desplomó un 45 % entre su independencia en 1960 y 2020, según el Banco Mundial.

Si bien el país es conocido por producir la mayor parte de la vainilla del mundo, otras exportaciones, como el níquel, el cobalto…

…los textiles y el camarón, también son vitales para los ingresos del extranjero y el empleo.