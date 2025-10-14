Se dispone de 16 mil millones para emergencias: Sheinbaum

«Seguimos en periodo de emergencia» tras lluvias. Afectaciones en 5 entidades. Coordinación con todos los niveles de gobierno: Sheinbaum

Regeneración, 13 de octubre de 2025. La presidenta Sheinbaum subrayó que existe capacidad presupuestaria para enfrentar la emergencia por las lluvias.

Cabe destacar que para este año se aprobó un presupuesto de 19 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido 3 mil millones a la fecha.

Por ende, restan a octubre de 2025, un aproximado de 16 mil millones para emergencias.

Por lo cual, subrayó la presidenta de México no se van a escatimar recursos para atender la situación de emergencia que persiste.

Sheinbaum

«..hay suficientes recursos y en eso no se va a escatimar, seguimos en el periodo de emergencia” comentó la presidenta en redes sociales, tras dar a conocer las cifras anteriores.

Asimismo, la presidenta explicó que Sheinbaum detalló que “no habían condiciones meteorológicas que indicaran lluvias atípicas.»

En Álamo, Veracruz, elementos del Ejército Mexicano avanzan en limpieza de calles y remoción de basura para restablecer la circulación en zonas afectadas por lluvias.



Continúa el Plan DN-III-E en fase de auxilio a la población. pic.twitter.com/q55LzL7ffs — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 13, 2025

Como se sabe Protección Civil informó informó de 64 fallecidos en Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Veracruz.

Asimismo, se subraya que la presidenta recorrió este fin de semana las zonas afectadas e incluso señaló puentes aéreos para zonas aisladas.

Como se sabe, se trata de una magnitud inesperada de la lluvia registrada así como de ríos en su máxima capacidad.

Así como mantos freáticos que se encuentran en altos niveles de saturación.

Condiciones

Por otra parte, ante Sheinbaum se describieron las condiciones ambientales de las tormentas.

Esto es, al suroeste de Los Cabos las tormentas tropicales Priscila y Octavio en el área.

Asimismo, reportó una baja presión en el Golfo de México frente a Veracruz y, al norte, descendiendo desde Texas, un frente frío.

Mismo que posteriormente topó con un frente cálido generando una línea de vaguada, trayecto por el que se desplazaron las lluvias intensas.

Morales indicó que la imagen satelital evidenció una significativa actividad atmosférica, atribuida a que el país se encuentra en la fase final de la temporada de lluvias.

Amparo

Por otra parte, se subraya que Sheinbaum ha sido categórica al afirmar que no se dejará a nadie desamparado.

Seguimos en Querétaro la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias. En Puente de Dios informamos a la comunidad las acciones de los tres órdenes de gobierno; ya iniciamos el censo en apoyo a la población. pic.twitter.com/7i9cYEvVM5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 14, 2025

Como se sabe la mandataria inició este domingo una gira por Puebla, Veracruz e Hidalgo, para continuar su recorrido el lunes por San Luis Potosí y Querétaro.

“No vamos a dejar nadie desamparado”

«…., en el momento que se abran los caminos, que se pase esta emergencia de las comunidades que tienen afectaciones en los caminos, estaremos iniciando…»

«… el censo a la población en las localidades donde hubo afectaciones”.

Comité

Por otra parte, recordó que dese el viernes se instaló el Comité de Emergencias por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que se mantiene en operación de manera permanente.

Según la presidenta por las intensas lluvias 18 carreteras federales fueron afectadas con “108 interrupciones”, de las cuales “103 ya fueron atendidas y se está trabajando en otras cinco”.

Entre otros datos, dijo Sheinbaum se desplegaron a elementos de las Fuerzas Armadas, a más de seis mil elementos de la Defensa trabajando, más de 3 mil elementos de la Marina.

Además se recurrió a cerca de 250 máquinas entre Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Marina, Defensa, que están trabajando en la apertura de caminos.