Cae socia de incendiada Guardería ABC, años prófuga

Sandra T socia de Guardería ABC donde murieron 49 niños fue expulsada de EE.UU y detenida en Nogales, Sonora. Prima de Lilly Téllez
Regeneración, 3 de octubre de 2025. En redes destacan que Sandra “T”, socia propietaria de la Guardería ABC, fue detenida en Nogales, Sonora.
Esto, para cumplir la sentencia en su contra por los delitos de homicidio y lesiones culposas, derivados del incendio ocurrido en 2009 en Hermosillo.
Y, donde murieron 49 niñas y niños, tragedia que marcó de por vida al colectivo social mexicano.
ABC
Por otra parte, se destaca que la mujer permanecía prófuga en Estados Unidos y fue deportada en la garita internacional Dennis DeConcini.
Sitio donde agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.
Posteriormente, fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez.
La captura ocurre más de 15 años después de la tragedia que marcó a cientos de familias en la capital sonorense y que derivó en procesos judiciales contra funcionarios y propietarios de la guardería subrogada por el IMSS.
Sentencia
En el caso de la Guardería ABC, se ha confirmado la responsabilidad de 22 funcionarios locales y federales por negligencia en el incendio de 2009 que mató a 49 niños.
Sin embargo, redujeron las condenas significativamente, y actualmente solo hay 10 sentenciados y una persona en prisión, Noemí López.
Los padres de las víctimas continúan exigiendo justicia y que se cumplan las sentencias, así como la reparación de daños y la garantía de no repetición.
Condenas
Como se indica Noemí López es la única persona actualmente en prisión, con una condena de 8 años y 5 meses, y era la titular del departamento delegacional de guarderías del IMSS.
Otras 9 personas sentenciadas: Aunque 22 funcionarios fueron inicialmente implicados, las condenas se han reducido, resultando en 10 sentenciados en total.
Responsabilidad de la Suprema Corte: En mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la culpabilidad de estos funcionarios.
Esto, por delitos como homicidio culposo y ejercicio indebido del servicio público, aunque redujo la pena.