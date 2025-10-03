Cae socia de incendiada Guardería ABC, años prófuga

Sandra T socia de Guardería ABC donde murieron 49 niños fue expulsada de EE.UU y detenida en Nogales, Sonora. Prima de Lilly Téllez

Regeneración, 3 de octubre de 2025. En redes destacan que Sandra “T”, socia propietaria de la Guardería ABC, fue detenida en Nogales, Sonora.

Esto, para cumplir la sentencia en su contra por los delitos de homicidio y lesiones culposas, derivados del incendio ocurrido en 2009 en Hermosillo.

Y, donde murieron 49 niñas y niños, tragedia que marcó de por vida al colectivo social mexicano.

ABC

Actitud heróica 💯

Jóvenes sobrevivientes del incendio en la Guardería ABC en Sonora, conocieron a Héctor, quien en aquel trágico 2009 arriesgó su vida y logró rescatar a 17 bebés del fuego. 🇲🇽 pic.twitter.com/fuGbCfVkRN — Jorge Barrientos (@jorgebarrivivas) June 6, 2025

Por otra parte, se destaca que la mujer permanecía prófuga en Estados Unidos y fue deportada en la garita internacional Dennis DeConcini.

Sitio donde agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra.

Posteriormente, fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez.

#FGR en Sonora, cumplimentó orden de aprehensión contra Sandra “T”, por delitos de homicidio y lesiones culposas, con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. 1/2 pic.twitter.com/1R793Wpkbn — FGR México (@FGRMexico) October 3, 2025

La captura ocurre más de 15 años después de la tragedia que marcó a cientos de familias en la capital sonorense y que derivó en procesos judiciales contra funcionarios y propietarios de la guardería subrogada por el IMSS.

Sentencia

#Alexia niña sobreviviente del incendio de la #Guardería_ABC se reencuentra con su héroe que la rescató de las llamas. Si, se trata de #Cayetano el que casi todo el mundo olvidó. pic.twitter.com/lZGXImqiPN — 🇵🇸🕊️ Missing_bc 🇷🇺🕊️ (@missing_bc) June 6, 2024

En el caso de la Guardería ABC, se ha confirmado la responsabilidad de 22 funcionarios locales y federales por negligencia en el incendio de 2009 que mató a 49 niños.

Sin embargo, redujeron las condenas significativamente, y actualmente solo hay 10 sentenciados y una persona en prisión, Noemí López.

Los padres de las víctimas continúan exigiendo justicia y que se cumplan las sentencias, así como la reparación de daños y la garantía de no repetición.

#FGRInforma | Sandra Lucía “T”, socia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, prófuga desde 2022, fue detenida por autoridades norteamericanas debido a que, habiendo sido sentenciada en México por un Juez Federal, incumplió la condena de libertad condicional y huyó hacia los… pic.twitter.com/hlAMqAGWmY — FGR México (@FGRMexico) August 4, 2025

Condenas

Como se indica Noemí López es la única persona actualmente en prisión, con una condena de 8 años y 5 meses, y era la titular del departamento delegacional de guarderías del IMSS.

Otras 9 personas sentenciadas: Aunque 22 funcionarios fueron inicialmente implicados, las condenas se han reducido, resultando en 10 sentenciados en total.

Responsabilidad de la Suprema Corte: En mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la culpabilidad de estos funcionarios.

Esto, por delitos como homicidio culposo y ejercicio indebido del servicio público, aunque redujo la pena.