Protestas paralizan Italia: Contra genocidio en Palestina

Más de dos millones de personas protestaron el viernes y se espera una participación masiva mañana en las protestas en apoyo a Gaza

Regeneración, 3 de octubre 2025– Cientos de miles de personas han salido a las calles en toda Italia como parte de una huelga general en solidaridad con la Flotilla Global Sumud que fue interceptada por Israel esta semana cuando intentaba llevar ayuda a los palestinos en Gaza.

In tutta #Italia lo #scioperogenerale proclamato da #Cgil, USB e Cobas in segno di solidarietà con popolazione di #Gaza e per gli attivisti della #Flotilla. Manifestazioni e cortei in diverse città. A #Roma, il segr. gen. #Cgil #Landini ribadisce ragioni e legittimità #sciopero pic.twitter.com/wImT96QfOd — Tg2 (@tg2rai) October 3, 2025

Dos millones

Más de dos millones de personas participaron este viernes en las protestas tras la huelga convocada por varios sindicatos.

Se manifestaron «en defensa de la flotilla», en la que viajaban 40 italianos, y para «detener el genocidio», escribió en X la CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo).

El diario turinés La Stampa informó que la movilización involucró a los sectores público y privado.

Interrumpió «el transporte ferroviario, aéreo, de metro y autobús, la atención médica y las escuelas».

Entre los numerosos actos de disidencia, los manifestantes bloquearon carreteras cerca de Pisa, Pescara, Bolonia y Milán y cerraron el acceso al puerto de Livorno, según el periódico.

La policía dijo a la agencia de noticias AFP que más de 80.000 personas se manifestaron en Milán.

Mar de gente

Allí, un mar de gente aplaudió y ondeó la bandera palestina mientras avanzaban por las calles, portando una enorme pancarta que decía:

«Palestina libre, detengan la máquina de guerra».

“Esta no es una huelga cualquiera.

Il corteo in solidarietà verso la Flotilla, nella giornata dello sciopero generale, sfila per le strade di Roma. Per la Cgil in piazza ci sono "oltre due milioni di persone" in più di cento città in tutta Italia, di cui 300mila soltanto nella Capitale pic.twitter.com/o6dhgU83ht — La Notizia (@LaNotiziaTweet) October 3, 2025

Estamos aquí hoy para defender la fraternidad entre las personas, entre los pueblos, para poner a la humanidad en el centro;

Para decir no al genocidio, a una política de rearme”, declaró el líder de la CGIL, Maurizio Landini, según la agencia de noticias Reuters.

La participación en todo el país incluyó a «muchísima gente de diversos ámbitos. Estudiantes, jubilados y mucha gente con niños pequeños que también acudieron».

Roma

Se prevén protestas masivas para mañana en Roma, donde la CGIL informó de 300.000 participantes el viernes.

Se espera que la multitud salga de la plaza de la ciudad, Piazzale Ostiense, a las 14:30 (12:30 GMT).

“Hoy éramos cientos de miles. Mañana, por Palestina, debemos ser un millón”, declaró Maya Issa, líder del Movimiento Estudiantil Palestino, citada por el diario romano La Repubblica.

Quella di oggi è stata una giornata di manifestazioni in tutta Italia per Gaza. Oltre 100 cortei da Nord a Sud, per lo sciopero generale indetto dalla Cgil e altre sigle sindacali. In piazza hanno sfilato studenti, famiglie e lavoratori.#Tg1 Giulia Serenelli pic.twitter.com/CmqmHDdpYJ — Tg1 (@Tg1Rai) October 3, 2025

Andrea Dessi, profesor adjunto de relaciones internacionales y política global en la Universidad Americana de Roma, dijo que el gobierno italiano había sido “tomado por sorpresa”.

“Creo que la presión seguirá aumentando”, dijo Dessi.

“Esperamos una marcha muy importante mañana sábado, aquí en Roma, con activistas, miembros y ciudadanos que vendrán a Roma desde toda Italia”, añadió.

Uno dei cortei più partecipati di sempre a Catania: migliaia di persone protestano per la Palestina e la Flotilla



La città in protesta per la flottiglia bloccata a 70 miglia da Gaza: sciopero generale proclamato da Cgil, Usb e Cobas, con studenti, reti civiche e avvocati in toga pic.twitter.com/jK2HC2ODsE — La Sicilia (@lasiciliait) October 3, 2025

Sus demandas incluyen la liberación de los italianos restantes de la Flotilla Sumud, apoyo incondicional a un estado palestino y “sanciones más serias” contra Israel por su guerra en Gaza, dijo.

El gobierno italiano ha criticado la huelga y Meloni ha sugerido que la gente estaba usando las protestas como excusa para tener un descanso de fin de semana más largo.

Mientras se desarrollaban las protestas, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano anunció que Israel había liberado a cuatro parlamentarios italianos de los 40 detenidos de la flotilla.

Los dos parlamentarios y dos eurodiputados tenían previsto regresar a Roma el viernes, según informó el ministerio.

#Sciopero generale oggi indetto da #Cgil e #Usb a sostegno della Global Sumud #Flotilla. L’agitazione coinvolge lavoratori pubblici e privati di scuola, sanità, trasporti pubblici. Cortei in tutta Italia. Per il Garante l’agitazione “è illegittima perché senza preavviso”. pic.twitter.com/OENg2sf7Nd — Tg1 (@Tg1Rai) October 3, 2025

Reacción mundial

Las protestas en solidaridad con el convoy humanitario, se extendieron por los continentes el jueves, desde Europa hasta Australia y Sudamérica.

En Barcelona, ​​donde la flotilla inició su viaje, unos 15.000 manifestantes marcharon coreando «Gaza, no estás sola», «Boicot a Israel» y «Libertad para Palestina».

Los #Mossos lanzan gas pimienta contra los manifestantes que estaban en la Pl. de la Carbonera en #Barcelona

Los mossos han golpeado a las personas concentradas en la zona de la acampada en protesta contra el genocidio en #Gaza#FreePalestine #FlotillaGaza pic.twitter.com/tXM55KquiH — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) October 3, 2025

La exalcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, se encontraba entre los interceptados en el mar.

Ahora, se enfrenta a una posible deportación junto con otros activistas, entre ellos el nieto de Nelson Mandela.

Los organizadores de la flotilla declararon el viernes en Telegram que las fuerzas navales israelíes habían interceptado ilegalmente nuestros 42 buques.

Cada uno con ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el asedio ilegal de Israel a Gaza.

¡Brutal respuesta al genocida Netanyahu y sus cómplices! Las calles se nos quedan pequeñas. Madrid, Bilbo, Valencia, Sevilla ya salen en manifestación. #Gaza aguanta, la juventud se levanta! pic.twitter.com/gmjWCLWEav — Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) October 2, 2025

Marinette, el último barco restante, fue interceptado a las 10:29 (07:29 GMT) de esa mañana, según informaron.

Más de 470 participantes de la flotilla fueron «detenidos por la policía militar, sometidos a un riguroso control…

…y transferidos a la administración de la prisión», según la policía israelí citada por AFP.

Entre los detenidos de la flotilla había más de 20 periodistas, según la organización de control de medios Reporteros Sin Fronteras (RSF).

A pesar del silencio absoluto de los grandes medios y de las provocaciones policiales, otra vez fueron miles quienes salieron a las calles por Palestina, exigiendo la ruptura de relaciones con Israel y denunciando al gobierno nacional, aliado del genocida Netanyahu pic.twitter.com/UTSzlJprYS — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) August 30, 2025

Entre ellos, periodistas de Al Jazeera, El País y la emisora ​​pública italiana RAI.

El ejército de Israel aplaudió a sus fuerzas navales por interceptar la flotilla, alegando que la misión humanitaria intentó violar su “bloqueo de seguridad marítima”.

Grupos de derechos humanos, varios políticos y Francesca Albanese de la ONU han sugerido que la interceptación de los barcos de la flotilla por parte de Israel fue ilegal.

Después del secuestro de los barcos de la Flotilla de la Libertad cometido por Israel en aguas internacionales, de inmediato comenzaron protestas por todo el mundo. pic.twitter.com/RPG6Ryh3l8 — Mamertos 2.0🐦 (@Mamertos0) October 1, 2025

Israel

El viernes en Israel, manifestantes bloquearon una ruta hacia Gaza y organizaron una sentada para exigir que se permitiera la entrada al territorio palestino de la ayuda confiscada a la flotilla.

Decenas de manifestantes también intentaron impedir la entrada de soldados a la Franja, algunos de ellos con pancartas que exigían el fin del genocidio y la imposición de sanciones a Israel.

🇵🇸🔊Judíos antisionistas bloquean las calles de Tel Aviv esta noche pic.twitter.com/bMnxBLdAW0 — aapayés (@aapayes) October 3, 2025

Más de 40 buques confiscados por la Armada israelí se encuentran ahora en el puerto de Ashdod, justo al norte de la Franja de Gaza.