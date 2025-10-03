6 mexicanos detenidos por Israel aceptan repatriación

6 mexicanos recluidos en Kitziot se encuentran bien al igual que connacionales que viajaban en embarcación de apoyo legal a Flotilla Sumud

Regeneración, 3 de octubre de 2025. En redes se destaca que Relaciones Exteriores de México informó de las condiciones en que se encuentran los mexicanos detenidos por Israel.

Como se sabe, se trata de la intercepción por parte del régimen sionista de la Flotilla Sumud.

Mexicanos

Y es que por medio de redes sociales se informó de las gestiones de la Embajada nacional para liberar a los mexicanos.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó hoy con los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud…»

«…, en el centro de detención Ktziot, en Israel. Todos se encuentran bien».

Seguidamente se explica que los mexicanos aceptaron la repatriación a la patria.

«Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto».

Agradecieron… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 3, 2025

Los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, «por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel».

Esto es, «para que la repatriación proceda lo antes posible».

Asimismo, se informa que la connacional que viajaba en la «embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra bien y la Cancillería mantiene comunicación con ella».

La SRE mantiene comunicación permanente con los familiares y reafirma su compromiso de velar «por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, como lo ha hecho hasta ahora».

Acciones

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los mexicanos fueron trasladados al puerto de Ashdod y posteriormente al centro de detención de Ketziot.

Esto, junto con los 443 participantes de la flotilla.

Al tiempo que medios destacan que la cancillería mexicana informó que ha enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno de Israel.

Además, ha sostenido encuentros con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, con el objetivo de garantizar la integridad de los detenidos.

Se apunta que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la detención de los activistas mexicanos y exigió su liberación inmediata.

“Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito”.

Mexicanas y mexicanos participantes en la flotilla

Arlín Medrano

Originaria de Nayarit, es estudiante de Ciencias Políticas y Administración en la UNAM.

Conduce el programa Mañanera 360 del Canal Catorce, que pertenece al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Desde el 31 de agosto, documenta el recorrido de la Global Sumud Flotilla a bordo de la embarcación Adara.

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán

Aunque la Flotilla Sumud no llegó a orillas de Gaza tras ser secuestrada por "Israel", los pescadores palestinos aprovecharon que los barcos militares sionistas estaban ocupados, para poder pescar en Gaza por primera vez en muchos meses.



Al menos algunas familias pudieron comer… pic.twitter.com/rp1AU4vBDs — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) October 3, 2025

Laura Alejandra Vélez es una ingeniera biomédica y activista mexicana que se unió a la Global Sumud Flotilla a bordo de la embarcación Wahoo que ha colaborado con organizaciones como Médicos sin Fronteras y la Organización Mundial de la Salud.

«Las fuerzas de ocupación israelí me detuvieron a la fuerza y contra mi voluntad me trajeron a Israel. Dile a mi gobierno que me traiga de vuelta a casa», publicó en redes.

Carlos Pérez Osorio

El documentalista mexicano ha dirigido producciones para Netflix, Prime Video y ViX que exploran casos de violencia en México, entre ellos, investigaciones sobre la iglesia La Luz del Mundo y la masacre de la familia LeBarón.

También ha realizado documentales dedicados a la música y la gastronomía. En 2021, obtuvo el premio Ariel, máximo galardón del cine mexicano, por el documental «Las tres muertes de Marisela Escobedo».

Sol González Eguía.

The world must watch—genocide is being livestreamed in Gaza. Silence is complicity. Keep your eyes open, raise your voice, and stand with Palestine. pic.twitter.com/FicmYHQJNF — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 3, 2025

Es psicóloga y maestra en estudios de paz y mediación de conflictos. En 2010, fundó el Centro de Investigación e Intervención Psicosocial (DAEA).

Se unió a la Global Sumud Flotilla a bordo de Adara, la misma embarcación en la que viajaba Arlín Medrano antes de ser interceptada por la milicia israelí.

Diego Vázquez

Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, llama "terroristas" a los activistas de la Flotilla Global Sumud que están detenidos ilegalmente por llevar ayuda humanitaria a Gaza



Sin duda, el Estado de Israel es un Estado intolerante y genocida.pic.twitter.com/orWs6j1w5O — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) October 3, 2025

El bailarín y coreógrafo es director de Laleget, compañía de danza contemporánea que ha llevado su trabajo a escenarios de Reino Unido, España, Países Bajos, Eslovaquia y Palestina.

Ha creado obras para la Compañía Nacional de Danza, el Taller Coreográfico de la UNAM y el Ballet de Jalisco.

Así como Ernesto Ledesma Arronte, un activista y periodista mexicano.