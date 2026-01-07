Caen nueve presuntos integrantes de “La Barredora” en Puebla

Un operativo interinstitucional permitió la captura de nueve sospechosos de asesinato, tráfico y otros delitos en el Triángulo Rojo de Puebla

Regeneración, 7 de enero 2026– Un operativo permitió que fuerzas estatales y federales apresaran a nueve personas supuestamente vinculadas a “La Barredora” en Tecamachalco, Puebla; este grupo ha sido señalado como causante de violencia en la zona del Triángulo Rojo, según informaron las autoridades estatales.

Regalo de Reyes: caen nueve miembros de LA BARREDORA en Puebla. pic.twitter.com/GmmmSyPKoH — Pie de Nota (@Piedenota) January 7, 2026

Operativo

La operación tuvo lugar el martes como parte de un plan de seguridad destinado a debilitar las organizaciones criminales que operan en la región.

Según datos oficiales, la acción fue liderada por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, en colaboración con la Fiscalía General del Estado.

Durante este operativo se detuvieron a nueve hombres, entre ellos a Eduardo N., conocido como “El Gordo”.

Este último fue reconocido por las autoridades como el presunto jefe de la “Operativa Barredora”, que se considera un grupo armado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG).

Armas y equipo táctico

En el sitio se recuperaron seis armas largas de alto calibre, además de equipo táctico especializado que se cree se usa para llevar a cabo diversos crímenes.

Las autoridades informaron que los apresados son de Veracruz, Baja California y Oaxaca.

Según las investigaciones iniciales, los individuos estarían implicados en delitos graves.

Estos incluyen asesinato, tráfico de drogas y otras acciones que se han reconocido como generadoras de violencia en el Triángulo Rojo, una de las zonas con mayor delincuencia en Puebla.

La fiscal

La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que los nueve detenidos quedarán bajo la jurisdicción de las autoridades correspondientes.

Se les acusará de homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de armas y delitos contra la salud pública.

Esta información fue presentada en una conferencia de prensa que dirigió el gobernador Alejandro Armenta.

La fiscal enfatizó que esta captura significa un golpe importante contra los grupos delictivos que operan en la región.

Antecedentes

Recordó que a finales de 2025 ocurrieron incidentes graves en el Triángulo Rojo.

Entre estos se destaca el asesinato de tres policías municipales de Huixcolotla, acto que la Operativa Barredora se atribuyó mediante videos en redes sociales.

Las autoridades afirmaron que los aprehendidos estarán bajo custodia mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Posteriormente, se evaluará su situación legal y su posible vinculación con otros crímenes ocurridos en el estado de Puebla.