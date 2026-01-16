Caen seis de la Unión Tepito por drogas y un arma en la Peralvillo

Además de encontrar marihuana y cristal, el operativo en Peralvillo decomisó un arma de fuego corta y 17 cartuchos

Regeneración, 16 de enero 2026– Fuerzas de seguridad de la Ciudad de México, en colaboración con efectivos federales, detuvieron a seis individuos, al parecer pertenecientes a la Unión Tepito, en un centro de almacenamiento y empaque de drogas en la Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Detalles

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, compartió detalles en redes sociales sobre las seis detenciones.

Comentó que estos individuos están “presuntamente vinculados con un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio principalmente en la zona centro”.

Las autoridades comunicaron el 15 de enero sobre la captura de cinco hombres y una mujer, identificados como:

Jonathan Jasiel “N”

Ángel Getsemaní “N”

Cristian Abraham “N”

Marco “N”

Paola Yadira “N”

Jonathan “N”

Unión Tepito

Es importante señalar que los informes sugieren que los detenidos podrían estar conectados con Renat Dassae “N”.

Usa el alias José Arturo “N”, se le apoda «El Daza», identificado como un líder de la Unión Tepito.

Desde la noche del 14 de enero se observó un fuerte despliegue policiaco en la colonia Peralvillo, lo que resultó en las recientes detenciones.

Cannabis y cristal

El reporte de la SSC indica a los detenidos capturados junto con un arma de fuego corta, un cargador, 17 cartuchos útiles y un recipiente con supuesta marihuana.

Además, en el lugar se hallaron 53 cigarros, así como bolsas y recipientes que, al parecer, contenían cannabis.

A esto se le suma la confiscación de 59 tabletas de supuesta metanfetamina y 99 bolsitas pequeñas con una sustancia cristalina.

Inmueble

El inmueble asegurado ya está bajo protección de la policía, dado que las investigaciones sugieren que estaría vinculado a una banda delictiva.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público.

Los agentes acudieron a realizar la búsqueda en un predio situado en la avenida Río Consulado, entre la calle Wagner y la calzada De Los Misterios.

Habían recibido denuncias sobre el almacenamiento y la distribución de drogas en el lugar.

Operativo

El operativo lo lideraron policías de la capital en conjunto con miembros de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ).

Recibieron el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército y la Guardia Nacional.

A finales de julio de 2025, «El Daza» cayó en la alcaldía Venustiano Carranza.

Este individuo fue identificado como cercano a Mauricio Hernández Gasca, conocido como El Tomate, otro de los líderes de la Unión Tepito.

El Tomate falleció en el Reclusorio Sur, y su muerte fue confirmada por la SSC en septiembre de 2025.