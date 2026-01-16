Saldo blanco en sismo de 5.0 con epicentro en San Marcos

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda indicó que no se registran daños tras el sismo en los municipios de la Costa Chica

Regeneración, 16 de enero 2026– La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informa que, tras el sismo este viernes alas 00:42 am, con magnitud de 5 y epicentro a 17 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, no se reportan hasta el momento personas fallecidas ni lesionadas.

Informes

Así como tampoco hay informes de afectaciones a la infraestructura estratégica del país.

De manera inmediata, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, estableció comunicación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Le informó sobre el evento y el despliegue de los protocolos de actuación en los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se mantuvo enlace directo con la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Despliegue

Ella rápidamente instruyó el despliegue de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Estatal para la evaluación de daños en la zona.

La Unidad Operativa de la Región Costa Chica y la Policía Estatal realizaron recorridos.

Con base es estos, se reporta “Sin Novedad” y condiciones de normalidad en los siguientes municipios:

San Marcos, Las Vigas, Cuautepec, Copala, Marquelia, San Luis Acatlán, Juchitán y Azoyú.

San Marcos, Guerrero

Hay señalar que en San Marcos, epicentro de ambos temblores, desde el sismo del 2 de enero no se han detenido las réplicas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó los protocolos correspondientes.

Si bien el sismo fue imperceptible en la capital, se activaron los altavoces del C5.

Alerta telefónica

Y se activó el sistema de alertamiento en telefonía celular conforme a la norma, concluyendo los protocolos de revisión sin incidentes.

El Gobierno de México, a través de la CNPC, mantiene el monitoreo permanente y exhorta a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales @CNPCmx y @sismologicomx.