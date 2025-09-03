Sheinbaum recibirá premio internacional por gestión del agua

Sheinbaum: Premio internacional por combinar tecnología y participación ciudadana, acceso universal al agua, restauración de ríos; entre otros

Regeneración, 3 de septiembre de 2025. La presidenta de México ha sido distinguida por el Premio a Funcionarios Públicos por parte de la Water Environment Federation (WEF).

Y es que los periodista preguntaron en el contexto de las Mañaneras del Pueblo sobre el galardón, a lo que Claudia respondió modesta:

“No lo solicitamos nosotros, ayer nos enteramos. Felicidades al equipo”.

Lo anterior en referencia al equipo del agua que la ha acompañado en sus diversas gestiones como funcionaria dentro de la Ciudad de México y en el gobierno federal.

Sheinbaum

Cabe destacar que dicho Premio a Funcionarios Públicos es un reconocimiento que se otorga a funcionarios electos o designados.

Mismos que han realizado contribuciones significativas en áreas como la legislación de agua limpia, políticas públicas y servicio gubernamental.

Al tiempo que se indica que este premio busca destacar el liderazgo de quienes han logrado mejoras notables en el medio ambiente acuático a nivel local, estatal o nacional.

Reconocimiento

Asimismo, se precisa que el reconocimiento a Sheinbaum por parte de la Federación de Medio Ambiente Acuático, se debe a su labor que incluye la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia.

El incluso por el impulso a una política hídrica que combina tecnología y participación ciudadana.

Se cita, la planificación de 17 proyectos hídricos estratégicos a nivel nacional para garantizar el acceso universal al agua.

Por otra parte, se destaca el compromiso de Sheinbaum por sanear y restaurar tres de los ríos más contaminados del país (Santiago-Lerma, Tula y Atoyac).

Agua

Además de Sheinbaum, los otros dos galardonados con este premio en 2025 fueron Kimberly Neely y K. Joseph Shekarchi.

Al tiempo que se indica que el premio se entregará en la Conferencia Técnica y Exhibición de la WEF (WEFTEC) en Chicago.

La Water Environment Federation (WEF), una organización técnica y educativa sin fines de lucro enfocada en la calidad del agua.

Misma que designa al Premio a Funcionarios Públicos (Public Officials Award).

De acuerdo con la WEF y diversas fuentes, el reconocimiento a Sheinbaum se debe a su labor en políticas hídricas.

Today kicks off #WorldWaterWeek!



World Water Week is a great time to remember our vision and raise public awareness about the importance of water and the #waterworkforce! pic.twitter.com/K7idqzjV73 — Water Environment Federation (@WEForg) August 25, 2024

Como se indica, las acciones de Sheinbaum incluyen la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia en más de 62 mil hogares.

Mismo, que ha aliviado la carga en comunidades marginadas.

Se precisa que se trata de una política hídrica en la Ciudad de México que combina tecnología y participación ciudadana para garantizar el acceso universal al agua.

Sheinbaum fue una de las tres galardonadas con este premio en 2025, junto con Kimberly Neely y K. Joseph Shekarchi.

El galardón será entregado durante la WEFTEC, la Exhibición y Conferencia Técnica de la Federación del Medio Ambiente del Agua, en Chicago, el 29 de septiembre.