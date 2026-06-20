Campeche: Hombre Detenido con Metanfetamina y Arsenal

Juez federal da sentencia de 18 años a sujeto detenido en Ciudad del Carmen, tras hallarle drogas y armas de uso militar

Regeneración, 19 de junio de 2026.– Un «juez federal» radicado en el estado de Campeche emitió un fallo judicial contundente contra el crimen organizado local.

La autoridad jurisdiccional dictó una sentencia condenatoria de 18 años de prisión efectiva para un peligroso individuo recién arrestado.

Este criminal, identificado legalmente como Francisco «N», enfrentó a la justicia tras ser descubierto en un intenso operativo carretero.

El hombre fue capturado infraganti mientras transportaba un cargamento ilegal oculto en el interior de un vehículo automotor particular.

De acuerdo con los reportes oficiales, esta importante detención policial ocurrió exactamente durante el mes de septiembre del año 2024.

El sujeto sentenciado manejaba una camioneta particular dirigiéndose hacia la conocida localidad de San Antonio Cárdenas, ubicada en Campeche.



Sin embargo, su recorrido criminal fue interrumpido abruptamente por un fuerte operativo de seguridad instalado estratégicamente sobre la carretera.

Los elementos policiales en turno procedieron a detener la marcha del vehículo para realizar una minuciosa inspección de rutina.

La #FGR logró sentencia condenatoria de 18 años de prisión contra Francisco “N”, por su responsabilidad penal en delitos de portación de armas de fuego sin licencia, acopio de armas de fuego, contra la salud, entre otros. Fue detenido en #Campeche. https://t.co/zmPwW0W1KI pic.twitter.com/zK3nYNf5x7 — Campeche (@FGR_Camp) June 19, 2026

El armamento y la droga asegurada

En cuanto a la captura, los efectivos de la «Agencia Estatal de Investigaciones de Ciudad del Carmen» ejecutaron la aprehensión.

Estos agentes investigadores sometieron al conductor sospechoso para revisar detalladamente cada rincón de la camioneta que tripulaba por la zona.

Durante esta minuciosa búsqueda, los uniformados encontraron cinco kilos con 236 gramos de metanfetamina, una droga altamente adictiva y perjudicial.

Además, el peligroso delincuente transportaba una báscula gramera especializada para pesar y distribuir los narcóticos directamente en el mercado negro.

Por su parte, las fuerzas del orden localizaron un preocupante y peligroso arsenal dentro del mismo vehículo automotor previamente asegurado.

Los oficiales de seguridad decomisaron un total de nueve armas de fuego que el detenido transportaba sin ningún permiso oficial.

Asimismo, lograron incautar 238 cartuchos útiles de diversos calibres que estaban listos para ser percutidos y utilizados por el infractor.

Todo este poderoso armamento y el vehículo confiscado quedaron inmediatamente a disposición legal de las autoridades federales jurisdiccionales competentes.

Los delitos probados y la sentencia

Derivado de estos graves hechos, las autoridades formularon diversas y contundentes acusaciones penales contra el peligroso individuo ahora detenido.

Se comprobó fehacientemente su culpabilidad penal en el delito contra la salud bajo la modalidad de comercio de narcóticos ilegales.

A esta acusación principal se sumó la grave portación ilegal de armas y el acopio ilícito de equipo netamente bélico.

También se castigó severamente la posesión prohibida de cargadores reservados para el uso exclusivo de las fuerzas armadas mexicanas.

Como conclusión del caso procesal, el «Ministerio Público Federal» fue responsable de integrar sólidamente toda la investigación penal del suceso.

Los experimentados fiscales presentaron todas las pruebas materiales y periciales necesarias ante el tribunal competente establecido en la entidad federativa.

Gracias a esta eficiente labor ministerial en los tribunales, se logró concretar finalmente la justa y ejemplar condena de 18 años.

Ahora, el criminal culpable deberá cumplir íntegramente su largo castigo recluido dentro de un centro penitenciario de máxima seguridad.