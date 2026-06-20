Choque de Trenes en Londres: Decenas de Heridos Reportados

Un grave choque de trenes cerca de Londres movilizó a servicios de emergencia. Activaron protocolos hospitalarios en Bedford

Regeneración, 19 de junio de 2026.– Una colisión ferroviaria ocurrió este viernes al norte de Londres durante la tarde.

El choque involucró a dos trenes que conectan con la estación St. Pancras.

Las autoridades confirmaron que el accidente sucedió al sur de la localidad de Bedfordshire.

Los servicios de rescate recibieron el reporte del siniestro a las 18:45 horas.

Tras el impacto, el personal de Bedfordshire Fire and Rescue acudió para atender la emergencia.

Los equipos trabajaron de inmediato para rescatar a las personas atrapadas en los vagones.

Las imágenes difundidas muestran unidades dañadas que permanecen sobre las vías principales.

Se activó un operativo de seguridad para coordinar las labores de auxilio necesarias.

Testimonios sobre el impacto violento

Los pasajeros vivieron momentos de angustia tras el fuerte choque entre las locomotoras.

Peter Knapp viajaba al frente de uno de los trenes durante la colisión. Él declaró a la BBC: «Sentí como si hubiera estado en una explosión de bomba».

Este testigo describió escenas caóticas con humo y personas heridas en el sitio.

El mismo pasajero narró haber visto rostros ensangrentados y posibles fracturas en otros viajeros.

El ambiente quedó lleno de humo tras el impacto registrado este viernes.

Ante la gravedad, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona para permitir el trabajo de paramédicos.

La situación generó una gran movilización policial y de servicios de urgencia inmediata.

Respuesta hospitalaria ante la contingencia

El sistema de salud local se encuentra en alerta ante la cantidad de posibles afectados.

The Times of London informó que el hospital de Bedford está preparado.

Personal médico espera recibir hasta 50 personas heridas por este grave percance ferroviario.

Las autoridades trabajan arduamente para estabilizar a los lesionados rescatados de los trenes.

Hasta el momento, los cuerpos de rescate mantienen silencio sobre un conteo oficial de víctimas.

La prioridad absoluta es brindar atención médica rápida a todos los pasajeros afectados.

Se esperan actualizaciones constantes sobre el estado de salud de los heridos confirmados.

La investigación oficial comenzará pronto para determinar las causas reales de este choque.