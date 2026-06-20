Fuga Química en Tlalnepantla: Evacúan Plaza en Valle Dorado

Autoridades controlan una peligrosa fuga de percloroetileno en una tintorería de Valle Dorado. Evacuaron siete locales comerciales

Regeneración, 19 de junio de 2026.– Durante esta tarde, una repentina movilización de cuerpos de emergencia alertó a los visitantes del recinto.

El incidente sucedió exactamente en el centro comercial La Comer ubicado en Valle Dorado.

Todo comenzó cuando una tintorería local presentó una severa fuga del compuesto químico llamado percloroetileno.

Esta delicada situación requirió la intervención inmediata de los rescatistas del municipio mexiquense afectado.

Ante este escenario, el personal de Operaciones y Atención Prehospitalaria arribó puntualmente a las trece horas.

El percloroetileno es un líquido incoloro utilizado frecuentemente para limpiar la ropa mediante procesos en seco.

La exposición prolongada a esta sustancia tóxica puede representar un riesgo considerable para la salud pública.

Por ello, los brigadistas aplicaron la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia sin demora alguna.

Operativo de Evacuación

Como primera medida preventiva, los equipos de auxilio acordonaron de inmediato toda la zona comercial afectada.

Las autoridades determinaron el desalojo preventivo de cincuenta personas para poder garantizar su plena seguridad vital.

Además, se ordenó rigurosamente el cierre temporal de siete locales comerciales muy cercanos a la tintorería.

El perímetro de seguridad establecido abarcó una distancia de cincuenta metros cuadrados alrededor del peligroso derrame.

Por su parte, la corporación de «Protección Civil y Bomberos» lideró el operativo de contención táctica.

Los rescatistas especializados ejecutaron diversas maniobras de ventilación y mitigación dentro del gran establecimiento comercial.

Estas acciones técnicas fueron totalmente fundamentales para lograr disipar los gases acumulados en el ambiente cerrado.

Su rápida actuación profesional evitó una tragedia mayor en esta plaza lateral al transitado periférico norte.

Resolución de la Emergencia

Afortunadamente para todos, el equipo especializado logró neutralizar la amenaza química en un tiempo verdaderamente récord.

En menos de media hora, los valientes elementos de emergencia declararon la situación completamente bajo control.

Las dependencias oficiales competentes «descartaron cualquier riesgo para la ciudadanía» tras culminar todas las revisiones exhaustivas.

De igual manera, ninguna persona requirió traslado a hospitales ni atención médica mayor tras este evento.

Finalmente, el «gobierno municipal» emitió directrices muy claras para todos los transeúntes de esta zona comercial.

Las autoridades locales solicitaron encarecidamente a toda la población respetar estrictamente el área delimitada por seguridad.

También instaron a los ciudadanos presentes a «atender las indicaciones» de los equipos de protección civil.

Tras lograr superar esta contingencia, las actividades en el centro comercial volvieron paulatinamente a su total normalidad.