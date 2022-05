Carlos Fuentes, el abismo entre el escritor y el intelectual

Este 15 de mayo se conmemoran 10 años de la muerte de Carlos Fuentes, quien como escritor y miembro del Boom Latinoamericano revolucionó la narrativa urbana, pero como intelectual respaldó la política neoliberal de Luis Echeverría y trabó amistad con Bill Clinton y Jaques Chiriac

De iz. a der. Octavio Paz, Luis Echeverría y Carlos Fuentes. Foto. Archivo.

RegeneraciónMx.- Entender el panorama literario y político de finales del Siglo XX sería impensable sin la figura de Carlos Fuentes, quien este 15 de mayo cumple 10 años de haber realizado su último viaje, pero a su vez la figura del escritor e intelectual no podría contextualizarse sin Octavio Paz y la política priísta, de ahí que el abismo y fluctuaciones entre el escritor y el intelectual en Fuentes sean abismales.

Carlos Fuentes nació en Panamá en el seno de una familia de diplomáticos mexicanos, la actividad de su padre Rafael Fuentes, le permitió conocer distintas ciudades latinoamericanas y estadounidenses, lo que permitió que el pequeño Carlos aprendiera el inglés y el francés fluidamente. Los veranos regresaba a México para practicar su español y a muy temprana edad (16 años) comenzó a colaborar en la revista Hoy.

UN DISCÍPULO ALEJADO DE SU MAESTRO

El linaje y talento literario de Carlos Fuentes le abrió las puertas del círculo intelectual mexicano en boga, del que Octavio Paz era protagonista. Fuentes asumió el papel de discípulo de Paz, quien ya era una figura política notable y contaba con lacayos a su servicio como Enrique Krauze, quien más tarde abonaría a la ruptura amistosa.

Fuentes y Paz se conocieron en París en 1950, el primero tenía 21 años y el segundo 35. Inmediatamente se hicieron amigos como lo relata Fuentes en artículo titulado “Mi amigo Paz”.

“Conocí a Octavio en París en abril de 1950, cuando yo tenía veintiún años y él treinta y cinco. Nos hicimos amigos inmediatamente (…) No creo que un escritor mexicano haya escrito más que yo sobre Paz. Conferencias, prólogos, memorias, defensas públicas, ensayos. Durante treinta años estuve atento a la obra de Paz.”

Pero tras esos 31 años, sus diferentes visiones sobre la política en América Latina así como un odioso artículo de Enrique Krauze, publicado en la revista “Vuelta” y la rivalidad por el Nobel de Literatura, terminarían por separar a Fuentes de Paz.

Enrique Krauze escribió un artículo en que criticaba a Fuentes por sus posturas políticas, pues el escritor consideraba que, tras la matanza de Tlatelolco en 1968, Luis Echeverría representaba la mejor opción para el país al tratarse de un hombre que pertenecía a las filas liberales del Partido Revolucionario Institucional.

En esa época Octavio Paz dudaba de que Echeverría pudiera democratizar el país y tampoco creía en el movimiento sandinista de Nicaragua, durante la Feria del Libro de Frankfurt se pronunció en favor de las elecciones libres.

Krauze ya era el “ahijado” de Paz y en 1988 arremetió contra el escritor en un artículo titulado La comedia mexicana de Carlos Fuentes, a quien acusó de manipular la historia, emitir juicios de valor e indignarse fácilmente.

Más tarde salió un artículo en The New York Times en sonde se acusaba a Paz de orquestar una conspiración para desacreditar a Fuentes y ganar el Nobel. Krauze negó que obedeciera órdenes de Paz y aseguró que el artículo era responsabilidad suya.

“CUCARACHA AMBICIOSA”

Luego de que Octavio paz fuera reconocido con el Nobel de Literatura, Fuentes dijo que lo había mandado a felicitar pese a que en ese momento su amistad estaba totalmente fracturada.

En 199 dijo: «Nuestras relaciones ahora son malas, aunque yo le he mandado felicitar por el Nobel. Tuvimos una larga amistad, pero a veces se cruzan cucarachas en el camino de la amistad. Cucarachas ambiciosas.», este último término lo empleó para describir a Krauze.

Los dimes y diretes entre ambos personajes fue insoldbale y nunca volvieron a ser amigos.

EL ESCRITOR

Fuentes abordó casi todos los géneros literarios cuento, ensayo, novela, biografía, ficción en una amplia obra de más de 50 libros entre los que destecan La región más transparente, Aura, La muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel, Gringo viejo o Terra Nostra.

En sus obras transita por el miedo, las costumbres ancestrales, el pasado prehispánico, las secuelas de la revolución y la crítica social. En su obra destaca la creación de una realidad paralela a la del mundo existente.

Una realidad que no existía previa a la publicación del libro y que ahora existe, no porque el novelista la haya creado, sino porque el escritor nos ha permitido ver lo que ya estaba, y no lo veíamos, o lo que aún faltaba, y no lo imaginábamos.