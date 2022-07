Carlos Santana se desmayó en pleno concierto; este es su estado de salud

Después el incidente, Carlos Santana compartió un mensaje en Facebook en el que explicó qué le había pasado y porqué se desmayó

Regeneración 6 julio 2022. El guitarrista Carlos Santana de 74 años se desmayó durante una presentación en el escenario de Pine Knob Music Theatre en Clarkston.

De inmediato auxiliado por el cuerpo médico y posteriomente sacado en camilla. Lo llevaron departamento de emergencias de McLaren Clarkston para observación.

Posteriormente, un representante dijo a People que Santana se encuentra estable y ya recibió atención médica en el hospital.

Cuando salió del hospital saludó a los presentes y ahora guardará reposo.

Michael Vrionis confirmó que su show de este miércoles en The Pavilion en Star Lake en Burgettstown, Pensilvania, está pospuesto.

Después el incidente, Carlos Santana compartió un mensaje en Facebook:

“A todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones. Cindy y yo estamos bien tomándonos las cosas con calma. Me olvidé de comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé”, indicó.