Caso David Cohen: Policía detiene a segundo implicado

El pasado 13 de octubre, el abogado David Cohen fue asesinado a balazos cerca de Ciudad Judicial, alcaldía Cuauhtémoc

Regeneración, 17 de octubre 2025– Policías de la Ciudad de México detuvieron a Donovan “N”, uno de los presuntos responsables del homicidio del abogado David Cohen, ocurrido el pasado 13 de octubre en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

📹 Nuevo video revela detalles del caso David Cohen.



🏃‍♂️ En las imágenes se aprecia que el verdadero asesino escapó corriendo, mientras que el joven detenido fue herido y capturado en el lugar.



📷RRSS#DavidCohen #CDMX #Justicia #Seguridad pic.twitter.com/4bi05p9rYH — Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) October 17, 2025

Investigación

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX, informó que la detención fue resultado de trabajos de investigación;

Inteligencia y seguimiento, en coordinación con los operadores de los Centros de Control y Comando C2.

El abogado David Cohen fue baleado cuando salía de las oficinas del Poder Judicial de la CDMX.

Se realizó la audiencia de Héctor ‘N’, el primer detenido por el asesinato en Ciudad Judicial del abogado David Cohen; el joven habría aceptado ante el juez su responsabilidad. #Paralelo23 con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/FaWTLme8YH — N+ FORO (@nmasforo) October 17, 2025

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde continuarán las investigaciones correspondientes.

Las autoridades capitalinas reiteraron que las indagatorias siguen en curso con el objetivo de evitar la impunidad en este caso.

Abogado David Cohen murió tras ataque

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMDX) confirmó el martes 14 de octubre la muerte de un abogado:

Resultó herido por disparos de arma de fuego el lunes frente a las oficinas del Poder Judicial de la capital del país.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que, en los primeros minutos de este martes 14 de octubre…

…falleció el abogado que resultó lesionado durante los hechos ocurridos la tarde del lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial…

…en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc”, apuntó la dependencia en un comunicado.

Informes médicos

Según los informes médicos citados por la Fiscalía, el hombre de 48 años “perdió la vida a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego.

Esto, mientras recibía atención en un hospital privado de la Ciudad de México”.

🔴 Una ejecución más fuera de tribunales en México



David Cohen, tenía una exclusiva lista de clientes famosos, por ejemplo Anahí



Ayer el abogado fue víctima de un atentado 🔫 cuando salía de Tribunal del Poder Judicial



Lo asesino un joven de tan solo 18 años de edad. Fue… pic.twitter.com/GXGGaVr2t3 — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) October 14, 2025

La dependencia aclaró que mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio…

…contra el probable responsable, Héctor ‘N’, de 18 años, quien permanece hospitalizado bajo custodia de la Policía de Investigación (PDI).

Recientemente se sabe que Héctor ‘N’ ha sido vinculado a proceso por el delito de asesinato.

Primeros reportes

De acuerdo con los primeros reportes, el abogado iba caminando cuando el agresor sacó un arma de fuego, lo baleó e intentó huir.

No obstante, según un comunicado publicado por la Fiscalía el lunes, un agente de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona “se percató de lo ocurrido y repelió la agresión.

El abogado David Cohen Sacal, ex representante de Guillermo Billy Álvarez, ex directivo del Cruz Azul, murió tras ser baleado esta tarde afuera de Ciudad Judicial #CDMX.

Policías capturaron en tiroteo a motosicario Héctor, 18 años.

Simon Levy ligó hechos con Andy López Beltrán. pic.twitter.com/55Ht3oaMtq — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) October 14, 2025

Lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana añadió que agentes de la PDI aseguraron “una motocicleta y el arma del posible agresor”.