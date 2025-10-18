Nuevo ataque de EE. UU en el Caribe: hay sobrevivientes

Caribe: Operación militar contra presuntos barcos de narcotráfico ocurre en medio de tensión con Venezuela y críticas internacionales

Regeneración, 17 de octubre 2025– Un ataque llevado a cabo por fuerzas estadounidenses contra una embarcación en el mar Caribe dejó varios sobrevivientes el jueves, según reportaron medios norteamericanos.

Sobrevivientes

Este es el primer registro de personas rescatadas con vida desde el inicio de la campaña militar contra presuntos barcos de narcotráfico venezolanos.

Cadenas de noticias como CBS, CNN y NBC citaron a funcionarios del país que confirmaron la presencia de sobrevivientes a bordo tras el incidente.

Hasta el momento, el Pentágono no ha respondido a las solicitudes de información sobre el número y el estado de salud de estas personas.

Estados Unidos mantiene desplegados varios navíos de guerra en la zona.

En las últimas semanas, los ataques lanzados contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico han resultado en la muerte de al menos 27 personas.

Tensión

El ataque se produce en un contexto de escalada de tensión con Venezuela.

Antes de la operación del jueves, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico.

Sucedieron frente a las costas de Venezuela, dejando al menos 27 muertos.

Los hechos han despertado preocupación entre expertos en derecho internacional y legisladores demócratas.

Cuestionan si estas acciones se ajustan a las normas que rigen los conflictos armados.

Acusación

El presidente Donald Trump acusa a su homólogo Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico.

El miércoles anunció que evaluaba la posibilidad de acciones militares terrestres contra los cárteles venezolanos, además de autorizar operaciones de la CIA en ese país.

“Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien controlado el mar”, declaró Trump.

Maduro, por su parte, atribuye las acusaciones a un plan para buscar un “cambio de régimen” en Venezuela y apoderarse de las reservas de petróleo.

En respuesta a las declaraciones de Trump, Venezuela reforzó el jueves su presencia militar en los estados fronterizos con Colombia.

Anteriormente, el gobierno venezolano desplegó tropas en zonas costeras e inició el entrenamiento de civiles en el manejo de armas.

Reacciones internacionales

Los ataques estadounidenses han generado críticas de otros países, que cuestionan la legalidad de las acciones.

Washington no ha presentado pruebas que confirmen los vínculos de estas embarcaciones con actividades de narcotráfico.

Varios expertos denunciaron que los presuntos asesinatos sumarios serían ilegales incluso de confirmarse que las víctimas eran narcotraficantes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó ante las Naciones Unidas la apertura de un “proceso penal” contra Trump por estos ataques.

Esto, bajo la sospecha de que algunas de las víctimas podrían ser colombianas.

De igual forma, las autoridades de Trinidad y Tobago están investigando si dos de las personas fallecidas en esos ataques son nacionales de ese país.