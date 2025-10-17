Señalan que Israel viola el alto al fuego en Gaza

Al menos 20 palestinos muertos. Israel acusa a Hamás de ser quien rompe el pacto. La ayuda humanitaria sigue detenida en el cruce de Rafah

Regeneración, 17 de octubre 2025– Pese a que el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás está vigente, Israel mató al menos a 20 palestinos en Gaza y responsabilizó a Hamás de incumplir la tregua. El grupo palestino rechazó las acusaciones.

Devastación

Después de dos años de bombardeos y devastación en Gaza, y tras los obstáculos impuestos por Israel, Tel Aviv y Hamás lograron finalmente un esperado alto el fuego.

Sin embargo, reportes indican que el ejército israelí no detuvo por completo sus ataques, que han dejado más de 20 muertos desde su implementación, constituyendo una clara violación de la tregua.

⚠️Tregua rota por #Israel desde el inicio ⚠️

⛔️ "A pesar de que el cese al fuego entra en vigor , el ejército Israelí continúa con sus operaciones militares"

El periodista #Palestino Mahmoud Abusalama informó que a pesar de un alto al fuego entre Israel y Hamas , las fuerzas israelíes continúan con sus operaciones militares

A su vez, Israel acusa a Hamás de incumplirla, acusaciones que el grupo palestino rechaza.

Hamás ha denunciado estos ataques mortales, asegurando que evidencian la falta de respeto de Israel a los compromisos asumidos.

Funcionario

Este jueves, un alto funcionario del grupo informó a la agencia de noticias Reuters que al menos 24 palestinos murieron por disparos del ejército israelí en la última semana.

Añadió que se entregó a los mediadores– Turquía, Qatar y Estados Unidos– una lista detallada de estas violaciones.

“El estado ocupante está trabajando día y noche para socavar el acuerdo mediante sus violaciones sobre el terreno”, añadió el funcionario.

Rafah permanece cerrado

Las violaciones del alto el fuego por parte de Israel no se limitan a los ataques continuos:

También bloquean la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, dejando a la población al borde de la hambruna.

Y las cifras evidencian las enormes dificultades que enfrenta la población para acceder a suministros básicos.

Aunque Israel no ha publicado datos oficiales completos, autoridades locales y organizaciones independientes han realizado varios recuentos.

Las autoridades locales informaron que alrededor de 480 camiones de ayuda pudieron ingresar al enclave sitiado este miércoles.

Fuel and aid trucks carrying supplies bound for Gaza were seen moving from Egypt's Rafah border on October 17.



Israel has so far refused to open the Rafah crossing, saying all aid must pass through Israeli-controlled Kerem Shalom

Asistencia insuficiente

Sin embargo, la oficina subrayó que la cantidad de asistencia sigue siendo extremadamente limitada, describiéndola como “una gota en el océano de necesidades”.

Antes, el domingo, Israel permitió el ingreso de apenas 173 camiones de ayuda, incluidos tres con gas para cocinar y seis con combustible.

Mientras que el lunes y martes no se autorizó la entrada de ningún envío, según Ismail Al-Thawabta, director de la oficina de medios.

Según la primera fase del acuerdo de alto al fuego, se espera que diariamente entren a Gaza 600 camiones de ayuda humanitaria, incluidos aquellos que transportan combustible y gas para cocinar.

El cruce

No obstante, el cruce de Rafah, que se suponía que sería la entrada principal de la ayuda humanitaria, todavía permanecía cerrado este jueves desde el lado palestino.

Pese a que su reapertura estaba prevista para el miércoles como parte de la primera fase del acuerdo de alto al fuego en Gaza.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó este jueves que el cruce, probablemente reabrirá el domingo;

Según informó el diario Yedioth Ahronoth.Saar señaló que se están realizando preparativos para reabrir el paso en los próximos días, aunque no ofreció más detalles.

Según medios israelíes, Tel Aviv se niega a reabrir el cruce hasta recibir los restos de todos los rehenes israelíes que permanecen en manos de Hamás.

Tortura

Israel devuelve cuerpos de palestinos “atados, con los ojos vendados y signos de tortura”.

El intercambio de rehenes y prisioneros, así como la entrega de cuerpos de los fallecidos, incluido en la primera fase del alto al fuego, está casi concluido.

Saleh🇵🇸 dejó un video de despedida.

Un mensaje lleno de amor, dignidad y resistencia.



"Si estás viendo ésto significa que fui martirizado hace tiempo.

No olviden a Palestina, no olviden a Gaza.

Mamá te juro que te amo con toda el alma". pic.twitter.com/HyuKXD4xh5 — CATERINA😇 (@Caterin49788702) October 17, 2025

Hasta ahora, Israel ha liberado al menos 120 cuerpos de palestinos, y ahora se trabaja en la devolución de los restantes.

Sin embargo, se encontraron signos de tortura y quemaduras en algunos de los cuerpos devueltos.

El Ministerio de Salud de Gaza informó este jueves que había recibido los restos de 30 palestinos a través del Comité Internacional de la Cruz Roja;

Señalando que varios presentaban evidentes señales de abuso.

Cuerpos atados

«Los cuerpos de los prisioneros de Gaza nos fueron devueltos atados como animales, con los ojos vendados y con horribles señales de tortura y quemaduras;

Evidencia de atrocidades cometidas en secreto», declaró el Dr. Munir Al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza.

Según Al-Bursh, muchos detenidos «fueron ejecutados después de ser atados» y sus cuerpos quedaron como testimonio de la brutalidad de los verdugos.

Calificó el acto como un «crimen de guerra en toda regla» y exigió «una investigación internacional urgente».

Citando testimonios médicos y forenses, la oficina afirmó que muchos de los cuerpos presentaban «esposas, ojos vendados, tortura severa, quemaduras y aplastamiento por vehículos blindados israelíes».

Evidencia

«La evidencia confirma que algunas víctimas fueron ejecutadas a sangre fría después de ser arrestadas;

En violación del derecho humanitario internacional y de la Cuarta Convención de Ginebra», concluyó la oficina.

Después, hizo un llamado a «una investigación internacional urgente e independiente para llevar a los responsables ante la justicia».