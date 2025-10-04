Caso Robles Villegas, juez benefactor de Salinas Pliego

Extinta judicatura ratificó a Juez Miguel Ángel Robles Villegas. Sin embargo Tribunal confirmó que ya no se encuentra en activo tras perder elección

Regeneración, 4 de octubre de 2025. La extinta Judicatura ratificó por seis años más a Miguel Ángel Robles Villegas, pese a señalamientos directos, juez civil, conocido por fallos favorables a Grupo Salinas.

No obstante, este blindaje quedó sin efecto: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó que Robles Villegas «ya no se encuentra activo» tras perder su puesto en la reciente elección judicial.

En el colmo del cinismo @RicardoBSalinas obtuvo un “amparo secreto” del juez capitalino Miguel Ángel Robles Villegas para que no pagara a los fondos de inversión de EU (500 mdd) porque la pandemia del COVID-19 constituyó un “caso de fuerza mayor” que le impedía a TvAzteca pagar… pic.twitter.com/Ngp8qG4ipj — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 18, 2025

Pese a Beneficios a Salinas Pliego

Robles Villegas, titular del juzgado sexagésimo tercero civil de la Ciudad de México, emitió resoluciones que beneficiaron directamente a las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

El caso más notable ocurrió el 1 de agosto de 2022, cuando el juez dictaminó que la pandemia de COVID-19 constituía un «caso de fuerza mayor» que eximía al empresario de cumplir con el pago de intereses de bonos en Estados Unidos.

A pesar de esta y otra irregularidad detectada en 10 visitas de inspección realizadas entre 2019 y 2024, el pleno del anterior Consejo de la Judicatura decidió ratificarlo en el cargo a partir de octubre de 2024.

El acuerdo, que contó con el voto unánime de los consejeros, incluido Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal, concluyó que el juez «cumplió con los deberes inherentes a su cargo».

La Judicatura incluso destacó su «excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia», omitiendo las 12 quejas administrativas en su contra, una de las cuales sigue en trámite desde febrero de 2024.

La Salida y el Impacto de la Elección Judicial

La controversia se resolvió, aunque de forma indirecta, con los efectos de la nueva reforma del Poder Judicial.

El juez Robles Villegas perdió la elección popular por el cargo de juez mixto, quedando fuera de la carrera judicial.

En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) señaló que el acuerdo que lo ratificaba «quedó sin efecto,» ya que el exjuzgador «ya no se encuentra activo».

Se ha señalado que Robles Villegas solicitó una licencia prejubilatoria el pasado 29 de agosto, cerrando su ciclo en la institución.

En respuesta a la controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó formalmente al Tribunal Superior de Justicia que revise la actuación del juez civil ratificado por el anterior Consejo.

Esta petición subraya el cuestionamiento público sobre el sistema que parecía blindar a jueces con presuntos conflictos de interés en favor de los grandes capitales.

#LaJornadaOpina Sheinbaum: la ley no se negocia



La presidenta @Claudiashein rechazó de forma tajante los ruegos del empresario Ricardo Salinas Pliego para negociar sus deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estimadas en 74 mil millones de pesos, al considerar… pic.twitter.com/EDcDHjFkLQ — La Jornada (@lajornadaonline) September 27, 2025

Indemnizaciones Sin Nombre

Por otro lado, la reforma judicial arrojó una nueva interrogante sobre la transparencia en el Poder Judicial.

El TSJ mantiene en opacidad los nombres y montos de las indemnizaciones otorgadas a los juzgadores que renunciaron o perdieron su puesto tras la elección de julio.

Esto se justifica con la reciente extinción de la oficialía mayor y la creación de nuevas áreas, lo que genera una «imposibilidad material jurídica» para responder a las solicitudes de información.

La opacidad en las indemnizaciones exhibe los desafíos pendientes de transparencia que acompañan la reciente reforma al Poder Judicial capitalino.

La información solo podrá transparentarse hasta marzo del próximo año, tras cumplirse los 180 días naturales de plazo para la transición de estructuras.