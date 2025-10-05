Selección Mexicana avanza a octavos del Mundial Sub-20 tras vencer a Marruecos

La Selección Mexicana derrotó por la mínima a Marruecos en una histórica tarde en en Valparaíso

RegeneraciónMx, 4 de octubre de 2025.- La Selección Mexicana Sub-20 consiguió su pase a los octavos de final del Mundial de Chile tras vencer 1-0 a Marruecos. El triunfo confirmó su segundo lugar de grupo.

El encuentro disputado en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, fue decisivo. México necesitaba la victoria para mantenerse con vida y logró imponerse en un juego lleno de tensión.

Con este resultado, el Tricolor eliminó a dos potencias: Brasil y España. Ambas selecciones quedaron fuera de la competencia en la fase de grupos, algo poco habitual en el torneo.

El gol de la victoria fue obra de Gilberto Mora, quien anotó desde el punto penal al minuto 51. El jugador reafirmó su papel como figura clave del equipo nacional.

Mora, que ya había destacado con un doblete ante Chile, volvió a ser determinante. Su precisión desde los once pasos rompió una racha de cinco partidos sin ganar del conjunto mexicano.

El penalti se originó por una mano dentro del área del defensor marroquí Anas Tajaouart. Mora no dudó y ejecutó con potencia, dejando sin opciones al arquero Ibrahim Gomis.

#Sub20 | Incondicionales, aquí está el GOOOL de Morita.



Tercer gol de Gilberto Mora en este torneo, solamente Pedro Pineda hizo más (4) para México en un Mundial Sub-20#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/pud9pWoEhB — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

Marruecos, con una plantilla físicamente imponente, intentó reaccionar. Sin embargo, su falta de ritmo y cambios en la alineación titular redujeron su capacidad ofensiva durante el segundo tiempo.

El delantero Mateo Levy sufrió una conmoción tras un choque con un rival, lo que obligó al técnico Eduardo Arce a modificar su esquema y reforzar el mediocampo con Iker Fimbres.

La entrada de Fimbres fue clave. Su conexión con Mora, Obed Vargas y Yael Padilla revitalizó al equipo y permitió mantener el control del balón hasta el final del encuentro.

En paralelo, Brasil vivió un momento histórico negativo al quedar fuera en la primera ronda. Cayó 1-0 ante España y cerró el torneo sin lograr una sola victoria.