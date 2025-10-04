Israel califica de «terroristas» a activistas de Flotilla

Luego de la intercepción de la Flotilla Sumud el ministro de Seguridad de Israel, Ben-Gvir, calificó de criminales y terroristas a detenidos

Regeneración, 4 de octubre de 2025. Luego de la intercepción de la Flotilla Global Sumud el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, calificó de «terroristas» a los activistas detenidos.

Seis ciudadanos mexicanos permanecen en la Prisión de Ketziot, el centro de máxima seguridad más grande del país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la presidenta Claudia Sheinbaum han redoblado la presión diplomática, rechazando categóricamente la detención y exigiendo su inmediata repatriación.

«Estos son Terroristas»

El ministro Ben-Gvir protagonizó un polémico video el 3 de octubre, increpando a los activistas, un grupo de 473 detenidos en total, mientras se encontraban en el suelo en el puerto de Ashdod, antes de ser trasladados.

El funcionario israelí de extrema derecha negó rotundamente que los barcos transportaran ayuda humanitaria hacia Gaza.

Por lo contrario, en una postura de extrema dureza, Ben-Gvir afirmó sobre el grupo:

«Más bien, vinieron en apoyo a Gaza, por los terroristas. Estos son terroristas, apoyan al terrorismo.»

El ministro se mofó de la supuesta misión humanitaria al inspeccionar un barco y declarar con ironía:

«Todo era una gran fiesta. No veo nada aquí. No hay ayuda y no hay misión humanitaria,».

Aseguró haber encontrado solamente «una caja de leche de fórmula de bebé» a bordo.

Este discurso radical contrasta con los gritos de «Free Palestine» que los activistas lanzaron al ministro.

Presión Mexicana ante la Detención en Máxima Seguridad

El traslado de los ciudadanos mexicanos a la prisión de Ketziot, la más grande de Israel y de máxima seguridad, eleva la preocupación diplomática de la Cancillería mexicana.

En este contexto de reclusión severa, el gobierno de México mantiene su postura de defensa irrestricta de los derechos humanos y la legalidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum alzó la voz para rechazar la criminalización de los activistas humanitarios.

La mandataria fue clara al urgir al gobierno de Benjamin Netanyahu la liberación y repatriación de los connacionales, enfatizando que:

«La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos tienen que ser repatriados de manera inmediata,» debido a que no cometieron delito alguno.

Adicionalmente, la UNAM demandó públicamente la inmediata liberación de Arlin Medrano Guzmán, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sumando la academia a la protesta formal.

Repatriación en Marcha y Gestión Consular

La SRE confirmó que los seis ciudadanos detenidos, cuyos nombres incluyen a Carlos Pérez Osorio y Ernesto Ledesma Arronte, se encuentran bien de salud.

El embajador Mauricio Escanero se entrevistó personalmente con ellos, logrando la anuencia para la repatriación voluntaria.

Los connacionales «agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto» .

Mientras tanto, el gobierno mexicano ha enviado cuatro notas diplomáticas a Israel, demostrando la seriedad de su compromiso en la defensa de sus ciudadanos.

Las gestiones para la repatriación de los seis se encuentran en curso para ser concretadas lo antes posible.

Por otro lado, la ciudadana Miriam Moreno Sánchez, que viajaba en la embarcación de apoyo legal, se encuentra en libertad y ya se dirige rumbo al puerto de Chipre.