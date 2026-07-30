CDMX: Apoyo Económico Universal para Mujeres Embarazadas

El Gobierno de la CDMX otorga 1,200 pesos bimestrales a embarazadas mediante Mujeres Sanas e Infancias Protegidas. Cubrirán los nueve meses

Regeneración, 29 de julio de 2026.– El Gobierno capitalino puso en marcha una estrategia orientada a fortalecer la atención de las mujeres gestantes.

El programa social otorga transferencias monetarias para asegurar cuidados esenciales en el hogar.

Dicha política pública forma parte directa del eje estratégico denominado Ciudad Cuidadora con Igualdad Social.

Las beneficiarias recibirán un estímulo monetario de mil 200 pesos entregados bimestralmente.

Las autoridades buscan garantizar el bienestar biológico y desarrollo adecuado desde la primera etapa de la gestación.

Esta iniciativa representa un reconocimiento formal al trabajo de cuidados como un derecho humano fundamental.

Las reglas operativas del proyecto priorizan la inclusión de población residente en zonas con alto rezago social.

El esquema de cobertura busca atender la demanda registrada en el Sistema Nacional de Información de Salud.

Los datos estadísticos oficiales estiman un universo objetivo basado en más de 79 mil nacimientos anuales.

Al respecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró:

“Le pido al secretario que, independientemente del momento en el que sean ustedes invitadas a formar parte del programa social, puedan recibir el apoyo de lo que significan los nueve meses que dura el embarazo”.

Garantía retroactiva y continuidad en la atención a la primera infancia

Las autoridades locales modificaron el reglamento interno para otorgar la cobertura financiera completa del embarazo.

La instrucción ejecutiva permite cobrar los recursos correspondientes a los nueve meses de desarrollo gestacional.

Este cambio administrativo beneficia directamente a quienes se incorporen de manera tardía al padrón institucional.

El plan de acompañamiento social conectará de forma automática con el programa denominado Desde la Cuna.

Las niñas y niños recién nacidos obtendrán un depósito trimestral asegurado hasta cumplir cuatro años de edad.

Con esta medida, la administración capitalina asegura la continuidad del respaldo económico infantil.

Asimismo, los servicios de salud pública ofrecerán un seguimiento médico y nutricional especializado a las gestantes.

La estrategia médica pretende detectar a tiempo cualquier complicación para asegurar partos seguros e infancias saludables.

Las autoridades buscan consolidar un modelo de prevención integral durante todo el proceso.

Requisitos de acceso e infraestructura para el desarrollo comunitario

Las aspirantes al programa deben presentar su solicitud formal de incorporación ante el personal operativo.

La documentación requerida incluye identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y comprobante médico de gestación activo.

Para las adolescentes embarazadas no aplicará ninguna restricción sobre semanas de gestación.

Las beneficiarias deben residir obligatoriamente en la capital y carecer de otros apoyos similares.

La entrega reciente incorporó a tres mil mujeres en el Deportivo Magdalena Mixhuca.

Con este evento masivo, el padrón activo alcanzó 10 mil beneficiarias registradas en el año.

De forma complementaria, la ciudad edifica instalaciones públicas para reforzar el cuidado de los menores.

El proyecto urbano contempla la construcción de 300 Centros de Desarrollo Infantil gratuitos en las alcaldías.

Además, la red comunitaria se fortalecerá con la edificación de 100 espacios tipo UTOPÍAS.