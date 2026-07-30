Histórico Retorno de la Vivienda Social: Fovissste

Fovissste reanuda la construcción de vivienda social tras 34 años. Con una inversión de 60 mil millones de pesos, se edificarán 100 mil casas

Regeneración, 29 de julio de 2026.– El Gobierno de México inició formalmente la edificación de conjuntos habitacionales destinados al personal al servicio del Estado.

Dicha acción interinstitucional representa un hito histórico tras más de tres décadas de inactividad en la materia.

Las autoridades federales colocaron la primera piedra del desarrollo «Carmen Serdán» en el estado de Puebla.

La estrategia integral contempla la construcción masiva de 100 mil viviendas sociales en todo el territorio nacional.

Los hogares contarán con una dimensión promedio de 60 metros cuadrados para el bienestar familiar.

El proyecto global requerirá un presupuesto asignado de por lo menos 60 mil millones de pesos.

Las instalaciones residenciales incluirán áreas deportivas integrales junto a consultorios médicos del instituto de salud pública.

Asimismo, la planeación contempla la incorporación de tiendas de abastecimiento popular dentro del mismo complejo.

Esta iniciativa busca garantizar el derecho fundamental a un espacio digno para la clase trabajadora.

Al respecto, la Vocal Ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, afirmó:

“Finalmente, que el FOVISSSTE vuelva a construir significa recuperar una parte fundamental de su historia y de su razón de ser: garantizar el derecho a la vivienda”.

Criterios de asignación y esquemas financieros para sectores vulnerables

El acceso a estos inmuebles priorizará a la derechohabiencia activa o pensionada con menores niveles de ingresos.

Las familias con percepciones equivalentes a uno o dos salarios mínimos tendrán la preferencia absoluta.

Además, las personas solicitantes deberán carecer de cualquier otra propiedad inmobiliaria inscrita previamente.

El mecanismo de financiamiento erradicará de manera definitiva el cobro tasado en Unidades de Medida y Actualización.

Todos los préstamos otorgados por la institución se definirán estrictamente en moneda nacional. Asimismo, las mensualidades mantendrán cuotas fijas a lo largo de la vida del crédito.

Por su parte, la administración federal avanzó en la meta global de edificación en la entidad poblana.

La cobertura territorial alcanzará prácticamente 70 mil soluciones habitacionales coordinadas entre diversas instancias gubernamentales.

Dichos avances representan casi el 30 por ciento del compromiso asumido para la región.

En palabras expresadas por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel:

“Esta sesión es histórica porque —como usted ya lo dijo— es la primera piedra de un gran proyecto a empezar en Puebla”.

Transformación institucional y dignificación de la memoria histórica

La política de desarrollo urbano busca visibilizar de manera permanente las contribuciones de las mujeres ilustres.

Cada conjunto habitacional edificado llevará el nombre de una figura femenina destacada en la historia.

Por ello, el desarrollo inicial en territorio poblano rinde homenaje directo a la revolucionaria Carmen Serdán.

El organismo crediticio reestructuró sus esquemas operativos para cancelar las deudas consideradas impagables por los derechohabientes.

Dicha medida forma parte directa del programa federal denominado Vivienda para el Bienestar.

Con estas acciones, la institución recupera su sentido social original en favor de los trabajadores públicos.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno reafirmaron su compromiso con el desarrollo incluyente.

La reanudación de obras directas busca terminar con los modelos especulativos aplicados en administraciones pasadas.

El nuevo modelo priorizará siempre la ubicación adecuada y la calidad arquitectónica de los inmuebles.

Sobre la trascendencia de este avance, el Director General del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, subrayó:

“Esto quiere decir que FOVISSSTE renace, y esto forma parte de la Transformación del ISSSTE”.