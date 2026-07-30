Reducción de la Inseguridad Alimentaria en México

México registra su nivel más bajo de inseguridad alimentaria. Programa El Maíz es la Raíz para apoyar a pequeños productores rurales

Regeneración, 29 de julio de 2026.– El país registró el nivel más bajo de inseguridad alimentaria desde el inicio de sus mediciones.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación confirmó esta reducción histórica del indicador social.

No obstante, 21.6 millones de mexicanos enfrentan todavía carencias en su nutrición diaria.

El Poder Ejecutivo mantendrá la política de incrementos salariales para fortalecer el consumo familiar.

Asimismo, los apoyos económicos directos continuarán como el pilar central de la transformación.

Estas medidas buscan consolidar la calidad de vida en las regiones vulnerables.

El programa oficial denominado El Maíz es la Raíz atenderá directamente a pequeños productores.

La cobertura inicial alcanzará este año a 350 mil trabajadores del campo en el país.

Las autoridades proyectan beneficiar a un millón de agricultores durante el próximo ciclo.

En palabras expresadas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo:

“Estamos en el nivel más bajo desde que se mide. Sin embargo, 21 millones de mexicanos todavía viven en inseguridad alimentaria”.

Impulso a la producción agrícola y rescate de la milpa tradicional

La estrategia del sector primario priorizará el desarrollo económico del sur y sureste mexicano.

El plan gubernamental beneficiará a dos millones de familias que dependen del trabajo del campo.

Los campesinos recibirán apoyos financieros para adquirir maquinaria mediante esquemas de trabajo colectivo.

Las comunidades rurales mantendrán la conservación activa de las variedades de maíz nativo.

El esquema incentiva el regreso a la siembra de la milpa tradicional para autoconsumo. Además, los excedentes de las cosechas podrán venderse en mercados locales.

La Presidencia presentará un informe detallado sobre la atención integral a la población rural.

Las dependencias federales coordinan diversos proyectos para garantizar el abasto de comida a familias vulnerables.

El Estado asumirá el compromiso de respaldar a quienes producen alimentos.

Al respecto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó:

“Ese es el objetivo del programa El Maíz es la Raíz, que coma el que nos da de comer”.

Estrategia integral para el bienestar de los pequeños productores

El esfuerzo institucional busca dignificar el trabajo de ejidatarios y comuneros de bajos recursos.

La entrega de recursos directos comenzará en el estado de Oaxaca con el proyecto denominado Milpateca.

El mecanismo operativo permitirá la compra de equipo agrícola de uso colectivo.

Los pequeños agricultores que poseen una hectárea o menos recibirán prioridad en los apoyos.

La iniciativa gubernamental pretende incrementar la productividad en zonas de alta marginación.

El modelo busca que los productores garanticen primero su propia alimentación.

El Gobierno Federal continuará fortaleciendo la red de programas de bienestar social en áreas urbanas y rurales.

El enfoque de desarrollo busca cerrar las brechas de desigualdad existentes en el campo mexicano.

Las autoridades confían en revertir definitivamente las cifras de carencia alimentaria en el país.

Sobre la importancia de respaldar al sector rural, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó:

“El pequeño productor ejidatario, comunero de nuestro país, que vive principalmente en el sur sureste, no solamente, pero principalmente en el sur sureste del país, tenemos este programa”.