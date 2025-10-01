CDMX: Asalto al Sanborns de Insurgentes, esto se sabe

Sanborns asaltado por 5 sujetos armados al parecer con punzocortantes que huyeron en motocicletas, en la colonia Del Valle

Regeneración, 1 de octubre 2025– Una banda integrada por cinco hombres armados perpetró un asalto en una sucursal de Sanborns ubicada sobre avenida Insurgentes, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde sustrajeron joyería, relojes y lentes de alta gama.

Información

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que no se reportaron personas lesionadas durante los hechos.

De acuerdo con los reportes iniciales, los delincuentes ingresaron la noche del martes a la tienda departamental y amedrentaron al personal con objetos punzocortantes.

Posteriormente, rompieron la seguridad de vitrinas y exhibidores para sustraer artículos de valor.

Botín

Entre el botín destacan piezas de joyería fina, relojes de lujo y lentes de marca.

Tras obtener los objetos, los agresores escaparon a bordo de dos motocicletas, lo que activó de inmediato la respuesta de la SSC.

En un operativo coordinado, se implementó un cerco virtual a través de las cámaras de videovigilancia de la zona para rastrear la ruta de escape.

Como parte de la persecución, los uniformados localizaron las motocicletas en la calle Pitágoras, donde fueron abandonadas por los asaltantes.

Huída

Sin embargo, los implicados continuaron su huida a pie, lo que dificultó su captura inmediata.

El gerente del establecimiento fue acompañado por las autoridades para interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Hasta el momento, no se ha precisado el monto total de las pérdidas, aunque los reportes en medios locales señalan que se trata de mercancía de alto valor.

Investigación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se mantienen las labores de investigación con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Agregó que el análisis de las cámaras de videovigilancia constituye un elemento clave para identificar a los responsables del robo.

En su tarjeta informativa, la corporación subrayó que este tipo de hechos no quedarán impunes.

“En este, como en otros casos que investiga la SSC, no habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia”, recalcó.