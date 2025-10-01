Israel intercepta 40 barcos de la Flotilla Sumud

Más de 40 embarcaciones fueron bloqueadas tras recibir la orden de no entrar en lo que Israel calificó como “zona de conflicto activo”

Regeneración, 1 de octubre 2025– Las fuerzas israelíes han interceptado este miércoles a la Global Sumud Flotilla, integrada por más de 40 embarcaciones con suministros humanitarios destinados a la Franja de Gaza.

Barcos sin identificar

Esto, poco después de advertir la presencia de decenas de barcos sin identificar a escasas millas náuticas de su posición.

Según la propia flotilla, el Ejército de Israel envió un comunicado a la tripulación en el que les ordenaba detener el avance.

Alegaron que estaban a punto de ingresar en una “zona de conflicto activo” y advirtiendo de que serían responsables de cualquier consecuencia.

Un representante de la flotilla replicó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), acusando al Estado israelí de perpetrar crímenes de guerra.

Entre ellos el uso del hambre como herramienta bélica, además de vulnerar el Derecho Internacional, lo que justificaría su intento de acceder al enclave palestino.

“Ahora que nos van a detener, dedico mi último vídeo a bordo de la Global Sumud Flotilla a los presos que se pudren en las cárceles de la ocupación israelí”. pic.twitter.com/xabZvXOCJ3 — CATERINA😇 (@Caterin49788702) October 1, 2025

En los últimos instantes, las naves han experimentado bloqueos e interferencias en sus sistemas de comunicación.

Travesía

La travesía de la Global Sumud Flotilla está siendo seguida de cerca por gobiernos y organizaciones.

Israel ha advertido en reiteradas ocasiones que no permitirá el acceso no autorizado a aguas de Gaza.

Mientras que colectivos de solidaridad internacional defienden el derecho a entregar ayuda humanitaria por mar.

Sumud filosu Gazze sınırlarına geldiği noktada saldırıya uğruyor. Tam bu esnada aynı lokasyondaki Türkiye’den İsrail’e giden ticari gemileri görüyorsunuz. Tarih bu utancı unutmayacak! pic.twitter.com/TKGyv96QOj — gülşah eldemir (@EldemirGulsah) October 1, 2025

Según agencias internacionales, los barcos han entrado en una zona catalogada de riesgo y podrían ser interceptados.

Thiago Ávila

El activista brasileño Thiago Ávila viajó en junio pasado a bordo del Madleen, como parte de la Freedom Flotilla.

En el mar, fue arrestado por tropas israelíes y realizó una huelga de hambre y sed en cautiverio.

Esta ocasión es parte del comité organizador de la Global Sumud Flotilla.

Señaló en video que un barco militar israelí trató de embestir su embarcación. Se realizó una maniobra de emergencia a través de la cual el choque pudo evitarse.

Pero las comunicaciones fueron cortadas debido a un ataque tecnológico. Varios dispositivos sufrieron daños en consecuencia.

Tras este incidente, el barco israelí intentó embestir otra embarcación de la GSF, sin éxito, de igual manera.

Habiendo hecho esto el barco militar se alejó. Ávila describe el evento como un fallido intento de intimidación.

La Flotilla ha denunciado que sus comunicaciones se han visto afectadas y has sufrido intentos de sabotaje.

Ana Alcalde o «Barbie Gaza»

Literally, I love and respect every person who is participating in Global Sumud Flotilla pic.twitter.com/UmhMicVx7D — Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) October 1, 2025

En ese contexto, la presencia de figuras mediáticas como Ana Alcalde añade un componente de comunicación directa con el público.

Alcalde, originaria de Granada y residente en Ceuta desde hace más de dos décadas, lleva años combinando su vida familiar con la comunicación digital.

Está casada con Amin Abdelkader, de origen marroquí, y juntos han formado una familia numerosa con seis hijos: Insaf, Ibra, WiAm, Yasmin, Morad y Yamila.

La “Familia Abdelkader” ha sido precisamente el centro de su contenido en redes sociales, donde expone situaciones cotidianas, reflexiones religiosas y mensajes sobre discriminación e islamofobia.

Si estas leyendo esto es porque FUIMOS INTERCEPTADOS ilegalmente en aguas internacionales por fuerzas israelís por llevar ayuda humanitaria para romper el cerco ilegal que se tiene desde 2007 en la franja de G*aza.



Para Palest*na: Les pido una disculpa. No solo por no haber ido… pic.twitter.com/kwgF28lORV — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) October 1, 2025

A través de TikTok e Instagram, la tiktoker retransmite fragmentos de la travesía, muestra escenas cotidianas a bordo y transmite mensajes de apoyo a la población gazatí.

Los vídeos acumulan decenas de miles de visualizaciones en pocas horas y han multiplicado su notoriedad más allá de España.

La “Familia Abdelkader”

El perfil de la “Familia Abdelkader” no se limita a la presencia digital de Ana Alcalde.

Su marido y sus hijos aparecen habitualmente en los vídeos, que combinan humor doméstico, reflexiones sobre religión y defensa de valores de convivencia.

Esa fórmula ha consolidado una audiencia que la percibe como una “influencer de familia”, más allá de su militancia política o social.

The global sumud flotilla is being intercepted by the Israeli occupation forces in international waters. Pressure your government for the protection of global sumud flotilla pic.twitter.com/FKyhkWhs3K — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

La decisión de embarcarse en la flotilla, sin embargo, ha llevado esa narrativa a un escenario muy distinto.

El relato personal se entrelaza ahora con un conflicto geopolítico de enorme repercusión, en el que la tiktoker española se ha convertido en uno de los rostros más visibles.

Su experiencia vital, marcada por la conversión al islam, la crianza en un entorno intercultural y la defensa de la diversidad…

…se proyecta hoy en la escena internacional a través de un barco en aguas tensas del Mediterráneo oriental.