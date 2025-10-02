Marruecos: 400 detenidos en cinco noches de protestas

La noche del miércoles la policía abrió fuego contra manifestantes, escalando la situación ya tensa en en Marruecos

Regeneración, 1 de octubre 2025– Las autoridades marroquíes han detenido a más de 400 personas durante violentas protestas que exigen reformas en los sectores de la salud pública y la educación, según informó el Ministerio del Interior.

LA POLICÍA DE MARRUECOS ASESINA A MANIFESTANTES CONTRA EL RÉGIMEN DE MOHAMED VI.



Quinta noche de protestas

El miércoles se inició la quinta noche de protestas juveniles en ciudades de este país norteafricano, pero las autoridades informaron que la cuarta noche se había tornado más violenta que antes.

Recientes videos en redes sociales muestran que la policía abrió fuego contra los manifestantes, asesinando a varios de ellos

🇲🇦 | ÚLTIMA HORA: Las fuerzas de seguridad marroquíes dispararon y mataron a varios manifestantes en Marruecos.

Informaron que 263 miembros de las fuerzas de seguridad y 23 civiles resultaron heridos cuando los manifestantes incendiaron coches y saquearon tiendas.

Las manifestaciones han sido orquestadas en línea por un grupo de jóvenes anónimo y poco formado que se autodenomina GenZ 212.

Han utilizado para organizarse plataformas como TikTok, Instagram y la aplicación de juegos Discord.

A través de cánticos y carteles, han contrastado el flujo de miles de millones de dólares en inversiones hacia los preparativos del Mundial de 2030.

🚨 🇲🇦 | Masivas protestas en Tetuán y otras ciudades de Marruecos.



Masivas protestas en Tetuán y otras ciudades de Marruecos.

La movilización ya no es solo juvenil: miles salieron a las calles, con choques contra la policía en varios puntos. Por primera vez, se escucharon demandas por la destitución del presidente.

Mientras, muchas escuelas y hospitales carecen de fondos y siguen en un estado lamentable.

El martes por la noche, jóvenes blandieron cuchillos y lanzaron bombas molotov y piedras, según informó un portavoz del Ministerio del Interior en un comunicado.

Añadió que 409 personas fueron detenidas por la policía.

🚨🇲🇦 MARRUECOS EN LLAMAS

Quinta noche de protestas de la Generación Z contra el gobierno de Mohamed VI. Enfrentamientos en Rabat, Casablanca y Marrakech dejan más de 400 detenidos y choques violentos con la policía.

Saqueos

Edificios administrativos, bancos y tiendas fueron saqueados o vandalizados en las ciudades de Ait Amira, Inezgane, Agadir y Tiznit, en la región de Souss, así como en la ciudad oriental de Oujda, dijo.

Vídeos que circulan en las redes sociales muestran cajeros automáticos dañados y un edificio bancario que parece haber sido saqueado con vidrios rotos esparcidos por el suelo.

En publicaciones sobre las protestas, el grupo GenZ 212 afirmó su rechazo a la violencia y su compromiso de continuar las protestas pacíficas.

Afirmó que no tenía ningún conflicto con las fuerzas de seguridad, solo con el gobierno.

El comunicado del Ministerio del Interior indicó que 142 vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad y 20 automóviles particulares fueron incendiados.

🚨 Marruecos bloquea por cuarto día consecutivo las protestas juveniles del movimiento ‘Generación Z’, con decenas de detenciones en Rabat y otras ciudades.



Marruecos bloquea por cuarto día consecutivo las protestas juveniles del movimiento 'Generación Z', con decenas de detenciones en Rabat y otras ciudades.

Los jóvenes reclaman reformas en salud, educación y justicia social.

Señalando los nuevos estadios en construcción o renovación en todo el país, los manifestantes corearon:

“Los estadios están aquí, pero ¿dónde están los hospitales?” y denunciaron la corrupción desenfrenada a expensas de la gente común.

Copa Africana y elecciones

Marruecos se prepara para albergar la Copa Africana de Naciones de fútbol a finales de este año, y los políticos se preparan para las elecciones parlamentarias de 2026.

Este vínculo ha llamado la atención sobre las profundas disparidades que persisten en el país.

En Marruecos llevan 5 días con manifestaciones y protestas del pueblo contra el gobierno marroquí que han desembocado en multitud de actos de insurrección y degenerado en el estallido de impactantes actos de violencia tanto de la policía marroquí contra los manifestantes

A pesar del rápido desarrollo según algunos indicadores, muchos marroquíes se sienten desilusionados por su desigualdad.

Las desigualdades regionales, el estado de los servicios públicos y la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes, alimentan el descontento.

Protestas

Las protestas pacíficas por las condiciones económicas y sociales han sido recurrentes en Marruecos.

🔴Mientras tanto en Marruecos, la situación cada vez más tensa.



Las protestas son cada vez más violentas. Centenares de heridos y de detenidos.



La situación es preocupante pic.twitter.com/OPUeGENWnA — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 1, 2025

Sin embargo, las manifestaciones de esta semana son las más violentas desde al menos 2016 y 2017, cuando los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en la región del Rif, en el norte.

El Ministerio del Interior defenderá el derecho a protestar de acuerdo con los procedimientos legales y responderá con “moderación y autocontrol, evitando provocaciones”, dijo el portavoz.