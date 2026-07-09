CDMX: Detiene a El Perrillas Jefe de Sicarios del Cártel de Tláhuac

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capturó a Carlos Ramón alias El Perrillas, líder de sicarios y facciones del Cártel de Tláhuac

Regeneración, 9 de julio de 2026.– La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México logró la captura de un objetivo prioritario para la paz pública.

Los agentes policiales detuvieron a Carlos Ramón alias El Perrillas, identificado plenamente como jefe de sicarios de una organización criminal.

El sospechoso coordinaba actividades ilícitas en calles de la colonia Miguel Hidalgo al momento de su ubicación física.

La oportuna intervención de los uniformados permitió neutralizar de inmediato al líder delictivo y a un colaborador cercano.

El arresto se concretó de manera imprevista sobre la intersección de la calle Adriana y la vialidad Juan Bretel.

Los oficiales observaron al jefe criminal mientras daba órdenes directas a un presunto narcomenudista que operaba en la zona.

Al notar la presencia gubernamental, ambos sujetos intentaron darse a la fuga corriendo desesperadamente entre los vehículos de la zona.

Sin embargo, los policías les cerraron el paso eficazmente para iniciar una revisión de seguridad obligatoria según los protocolos.

Decomiso de sustancias y antecedentes delictivos

Durante la inspección física, los elementos policiales encontraron diversos objetos prohibidos y sustancias presuntamente ilegales en posesión de ambos.

El reporte oficial detalla el decomiso de 25 bolsitas con marihuana, un arma de fuego corta y cuatro teléfonos celulares.

La pistola incautada contaba con un cargador totalmente abastecido con cuatro cartuchos útiles listos para ser utilizados.

Los objetos confiscados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para la integración de la investigación.

Mediante un rápido cruce de datos institucionales, los policías descubrieron el amplio historial delictivo de los imputados en la capital.

El Perrillas se desempeñaba como mando armado desde la época en que Felipe de Jesús Pérez alias El Ojos lideraba.

El detenido registra dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Delitos contra la salud.

Las autoridades confirmaron que estas reclusiones previas ocurrieron formalmente durante los ciclos anuales de 2016 y de 2019.

Vínculos con hechos de violencia recientes

Por su parte, el narcomenudista que acompañaba al jefe criminal también cuenta con antecedentes de carácter negativo en los archivos.

El cómplice presenta una puesta a disposición previa ante el Ministerio Público por comercio de drogas en el año 2018.

Las investigaciones vigentes vinculan directamente a ambos hombres con un ataque armado ocurrido recientemente en la misma demarcación.

La agresión con disparos se ejecutó en la vía pública justo al exterior de un conocido salón de fiestas.

Para concluir las diligencias, la corporación capitalina reforzó la presencia de agentes en las colonias del sur de la ciudad.

Los mandos policiales informaron textualmente que mantienen un despliegue operativo constante con el fin de “desarticular por completo las facciones remanentes” del cártel.

La fiscalía local determinará la situación jurídica de los sospechosos en las próximas horas del presente ciclo penal.