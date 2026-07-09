Localizan a 165 Personas Desaparecidas en Tamaulipas en Junio

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó la localización de 165 personas en junio gracias a operativos coordinados de fuerzas federales

Regenreración, 9 de julio de 2026.– Las autoridades estatales reportaron la localización de 165 personas reportadas como desaparecidas en Tamaulipas durante el mes de junio.

La Vocería de Seguridad del Estado detalló que 100 de estas personas contaban con expedientes abiertos desde periodos anteriores.

Este importante logro institucional es el resultado directo de investigaciones ministeriales exhaustivas realizadas de manera permanente en la entidad.

Las familias de las víctimas recibieron las notificaciones oficiales correspondientes tras confirmarse los hallazgos.

Derivado de estos esfuerzos, el reporte oficial especificó que 62 personas habían desaparecido en el transcurso del mismo mes.

Asimismo, tres personas adicionales fueron ubicadas con éxito mediante colaboraciones estratégicas con corporaciones de otras entidades del país.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aportó datos clave sobre los motivos de las ausencias.

La institución ministerial informó que “en el 84 por ciento de las localizaciones no se acreditó la comisión de algún delito”.

Cooperación de las fuerzas federales

Este amplio despliegue operativo requirió la intervención directa de diversas dependencias dedicadas a salvaguardar la seguridad del país.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional encabezaron las labores de campo.

Las fuerzas armadas trabajaron coordinadamente con especialistas del Centro Nacional de Inteligencia y peritos de la fiscalía local.

La unificación de recursos tecnológicos y humanos facilitó la intervención oportuna en zonas consideradas de alta prioridad.

Según los informes de la Vocería, las indagatorias incluyeron recorridos físicos en el terreno y un análisis detallado de inteligencia.

Los agentes especializados realizaron entrevistas vecinales y diversos dictámenes forenses para esclarecer minuciosamente las circunstancias de cada caso.

Las autoridades señalaron que las personas reciben atención institucional y acompañamiento psicológico inmediato conforme a los protocolos internacionales vigentes.

Estas acciones buscan proteger los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos rescatados o localizados.

Compromiso del gobierno del estado

La administración del gobernador Américo Villarreal Anaya ratificó su firme postura de mantener activos todos los mecanismos institucionales.

El mandatario estatal sostuvo que se atenderán con la misma prioridad los reportes recientes y los expedientes rezagados.

La continuidad en las mesas de seguridad pública permite actualizar diariamente las bases de datos sobre desapariciones.

El combate a la impunidad sigue siendo la meta principal de la presente gestión en el noreste mexicano.

Para finalizar, la Vocería de Seguridad exhortó a la ciudadanía a colaborar activamente a través de las líneas telefónicas.

Las denuncias anónimas representan herramientas de gran utilidad para los cuerpos que ejecutan los operativos de localización en campo.

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de resguardar el anonimato de todos los informantes que aporten datos útiles.

La suma de esfuerzos entre la sociedad y el gobierno resulta indispensable para pacificar el territorio tamaulipeco.