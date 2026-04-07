CDMX es la número 1 Capital Cultural en la lista de Tourlane 2026

La CDMX escaló a la primera posición de la lista de 50 ciudades que hace Tourlane, superando a ciudades como Londres, París y Atenas

Regeneración, 6 de abril 2026– La Ciudad de México no es únicamente el centro político de México, sino que ahora tiene oficialmente el reconocimiento de la plataforma de viajes Tourlane, como la mejor capital del mundo para el arte y los museos, en su lista de 2026.

Primer lugar

De acuerdo con una reciente investigación de la plataforma de viajes Tourlane, la CDMX ha conseguido llegar a la cima de un ranking de 50 ciudades.

Superando a grandes referentes culturales como Londres, París y Atenas.

Con una infraestructura que incluye 194 museos, la capital de México se destaca por su amplia oferta cultural.

Esta oferta combina de manera sobresaliente el legado prehispánico, el arte clásico y una escena contemporánea llena de energía.

Destino imprescindible

El análisis realizado por Tourlane enfatiza que la capital del país es un destino imprescindible.

Esto es gracias a la fusión de instituciones de alto nivel y trabajos de artistas de fama internacional.

Algunos aspectos clave que marcan su éxito son:

Diversidad temática

Además de diversas galerías de arte, la ciudad tiene 19 museos dedicados a la historia y 14 a la ciencia, ofreciendo opciones para todos los gustos.

Principales recintos

El estudio destaca el Palacio de Bellas Artes y sus murales de Diego Rivera, la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Soumaya, que exhibe obras de Rodin y Dalí.

El favorito del público

El Museo Nacional de Antropología sigue siendo el más popular, con alrededor de 1. 5 millones de visitantes al año.

Arte contemporáneo y curiosidades

Para quienes se interesan en las últimas tendencias, el MUAC se ha consolidado como el referente del arte contemporáneo.

Primeras diez ciudades

La supremacía de la Ciudad de México en este ranking es evidente al comparar la calidad de sus competidores.

El Top 10 del listado de las Capitales Culturales 2026, según Tourlane, se compone de la siguiente manera:

Ciudad de México, México

Londres, Inglaterra (British Museum)

Basilea, Suiza (Fondation Beyeler)

Dublín, Irlanda (National Gallery of Ireland)

Edimburgo, Escocia (National Museum of Scotland)

Ciudad del Cabo, Sudáfrica (Robben Island Museum)

Berlín, Alemania (Humboldt Forum)

Seúl, Corea del Sur (National Museum of Korea)

Varsovia, Polonia (Royal Castle)

París, Francia (Louvre)

Este reconocimiento refuerza la idea de la CDMX como la capital cultural de América Latina.

No solo resalta por su arquitectura e historia, sino también por ser un organismo dinámico que respira arte en cada rincón.