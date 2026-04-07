Publican video sobre disparo en Minneapolis que contradice a ICE

El DHS afirmó que el agente de ICE disparó en defensa propia, y que el forcejeo duro minutos, ambas falsas, según video

Regeneración, 6 de abril 2026– La ciudad de Minneapolis liberó un video que documenta los sucesos que llevaron a un tiroteo no mortal de un hombre originario de Venezuela por parte de un agente federal en enero.

BREAKING: NYT releases video of the ICE shooting of Julio Sosa-Celis. This footage conflicts in several ways with the encounter initially described.



"Prosecutors did not watch the video before they filed those charges, […] instead relying on the ICE agent’s statement." pic.twitter.com/NUApqvr6hV — Minnesota DFL (@MinnesotaDFL) April 6, 2026

Video

El material visual parece desmentir aún más las declaraciones preliminares del gobierno federal.

Estas aseguraban que un agente había sido atacado por tres hombres que lo golpearon con una pala y una escoba.

El 14 de enero, una cámara del municipio en la intersección de North Lyndale Avenue y North 24th Avenue capturó un automóvil.

Este era manejado por un hombre que intentaba escapar de los agentes de ICE y que terminó chocando contra un banco de nieve.

🚨NEW VIDEO: A new video released by the City of Minneapolis shows the ICE shooting of Julio C. Sosa-Celis on Jan. 14. The video undermines federal authorities’ account of what happened that night. @FOX9 pic.twitter.com/EyoAUQerQT — Chenue Her (@ChenueHer) April 6, 2026

Alfredo Aljorna

El hombre fue nombrado en documentos judiciales como Alfredo Aljorna. Corrió hacia su hogar en la cuadra, donde su amigo, Julio Sosa-Celis, estaba afuera con una pala de nieve.

A pesar de que el video es oscuro, se puede ver a Sosa-Celis dejar caer la pala mientras Aljorna se acerca. Cuando Aljorna pierde el equilibrio, un agente de ICE se lanza sobre él.

Sosa-Celis puede verse brevemente intentando liberar a Aljorna del control del agente, antes de que ambos hombres intenten regresar corriendo hacia el interior.

Disparos

En ese momento, el video parece mostrar que el agente de ICE disparó en su dirección.

Sosa-Celis sufrió una herida de bala leve en el muslo, según documentos judiciales.

La declaración inicial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) erróneamente identificó a Sosa-Celis como el conductor.

Afirmaciones erróneas

Aseguró que «se soltó y comenzó a golpear al oficial con una pala o un palo de escoba».

El gobierno afirmó que el agente había sido emboscado y que “disparó un tiro defensivo para salvar su vida”.

El tiroteo ocurrió una semana después de que el agente de ICE Jonathan Ross disparara y matara a Renee Good.

Tanto Sosa-Celis como Aljorna fueron acusados de agredir a un agente federal. Sin embargo, el caso del gobierno federal empezó a debilitarse poco después.

Difusión

El New York Times fue el primero en informar sobre las imágenes el lunes.

Dicho medio también señala que las grabaciones muestran a los hombres peleando en el suelo durante apenas una docena de segundos.

Esto contrasta con los tres minutos de pelea descritos por las autoridades federales.

Alcalde

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, comentó en un comunicado a MPR News que “el video deja muy claro que, al igual que en otras situaciones…

…durante la Operación Metro Surge, el relato del gobierno federal de lo que sucedió simplemente no coincide con los hechos”.

El Fiscal de Distrito no respondió a las preguntas sobre por qué los investigadores se tomaron tanto tiempo en revisar el video o en retirar los cargos.

Tanto las autoridades estatales como las federales han indicado que están llevando a cabo indagaciones sobre las acciones de los agentes.