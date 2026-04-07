A Proceso: «El Nicho», presunto líder de «Los Alemanes» en SLP

La FGR procesa a Bruno Martínez Castillo, alias «El Nicho», por homicidio de agentes federales y liderar célula criminal en San Luis Potosí

Regeneración, 6 de abril de 2026.– La Fiscalía General de la República logró la vinculación a proceso de Bruno Martínez Castillo, conocido como «El Nicho». Se le identifica como presunto jefe de una célula del cártel «Los Alemanes» con operaciones en San Luis Potosí.

El imputado enfrenta cargos graves por homicidio calificado y tentativa de homicidio contra servidores públicos de carácter federal. Un juez dictó la medida de prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla la investigación complementaria del caso actual.

El Ministerio Público Federal presentó pruebas contundentes para demostrar la probable responsabilidad del detenido en estos actos violentos. La autoridad judicial otorgó un plazo de tres meses para concluir las indagatorias finales sobre sus nexos con el crimen.

Esta acción legal busca desarticular estructuras operativas de grupos delictivos que generan violencia en la capital del estado potosino. La justicia federal mantiene vigilancia estricta sobre el proceso para evitar cualquier intento de evasión por parte del procesado.

Origen de la investigación ministerial

Las indagatorias comenzaron en diciembre de 2023 tras recibir una denuncia anónima sobre actividades ilícitas en la zona metropolitana. El reporte ciudadano señalaba la presencia de civiles armados vendiendo sustancias prohibidas en la colonia Progreso de la capital.

La FGR inició una carpeta de investigación para verificar los hechos reportados por la población civil de manera valiente. Agentes federales desplegaron operativos de vigilancia para identificar a los responsables de comercializar drogas en dicha comunidad urbana.

Durante las labores de campo, los elementos de la Policía Federal Ministerial sufrieron una agresión directa con armas de fuego. Los informes indican que un oficial perdió la vida y otro más resultó con lesiones de gravedad durante el ataque.

El enfrentamiento armado reveló la peligrosidad de la célula criminal que operaba bajo el mando del ahora detenido procesado. Esta agresión contra la autoridad aceleró los trabajos de inteligencia para localizar a los culpables de la violencia generada.

Estrategia de inteligencia y capturas

La Agencia de Investigación Criminal utilizó estrategias de inteligencia avanzada para rastrear a los responsables materiales del ataque armado. Mediante estos trabajos se logró identificar plenamente a seis de los agresores involucrados en el tiroteo contra los agentes.

Actualmente, cinco de estos individuos ya se encuentran vinculados a proceso penal por su participación en los delitos mencionados. La detención de los cómplices fue fundamental para cercar al líder de la célula delictiva en territorio potosino.

La captura de «El Nicho» representa un golpe significativo para la organización criminal denominada localmente como «Los Alemanes». La Fiscalía Especializada de Control Regional aportó los datos de prueba necesarios para sustentar la acusación ante el juzgador.

Los esfuerzos coordinados permitieron esclarecer el homicidio del agente y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes. La vigilancia estatal se reforzó tras la caída de este objetivo prioritario para las instituciones de seguridad nacional.